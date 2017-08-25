朴槿惠决定部署“萨德”后韩中关系沦落到历史最差

韩媒称，自1992年建交以来，中韩关系陆续从善邻友好关系发展到了战略合作伙伴关系。到了朴槿惠政府时期，中韩就充实和深化中韩战略合作伙伴关系达成广泛共识。
据韩国《中央日报》8月24日报道，25位国际政治专家以0-10分为尺度（0分最差、10分最好）对韩国各界政府时期的中韩关系进行打分的结果显示，金泳三政府（6.6分）、金大中政府（7.3分）、卢武铉政府（7.6分）时期的中韩关系都处于比较好的水平。
报道称，在过去25年间，中韩关系每五六年，就会发生一次矛盾危机，而“萨德”是其中最严重的一次。这从专家的评分中也可以看出。即便在“大蒜风波”（2000年）、“东北工程”（2005年前后）等事件发生当时，两国关系的得分也始终在5分以上，保持着“一般”水平，但在韩国决定部署“萨德”之后，情况发生了极大变化，两国关系评分一度下降到3.8分，现在也只有4.6分。即使在对各届政府期间中韩关系的综合评价中，朴槿惠政府（5.4分）也是得分最低的一届，李明博政府的评分为5.8分。
亚洲大学中国政策研究所所长金兴圭说，“由于中韩都抱有改善双边关系的意愿，所以双边关系尚未沦落到最坏局面，但中国就“萨德”问题定义为核心利益，两国关系不可避免会出现一场激烈交锋”。梨花女大国际学系教授朴仁辉说，“朴槿惠政府在朝鲜第四轮核试验后决定部署‘萨德’，是对中国‘为什么不能像美国一样支持韩国立场’做出的赌气行为”。
成均馆大学成均中国研究所所长李熙玉说，“中韩进入了开始分开看待对方的真实形象与自己想象中对方形象的调整阶段”，“我们面临着根据现实情况妥善处理中韩关系的新挑战”。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost