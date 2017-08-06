投资者看好亚洲货币：人民币兑美元还会再上涨

英媒称，8月24日公布的一项路透调查显示，投资者押注亚洲货币兑美元将进一步上涨，因预期美元在未来几个月将继续走软。
路透社8月24日刊登题为《调查：投资者看多亚洲货币 人民币多仓接近三年高点》的报道称，受累于美国与朝鲜紧张关系升级，特朗普推行其经济改革计划的能力令人担忧，以及美国联邦储备委员会（美联储/FED）的政策，美元指数今年以来已下跌约8.9%。
正如路透社对13位分析师、交易员和基金经理进行的访问结果所显示，美元存在的不确定性或许可以解释投资者为何增持多数亚洲货币的多仓。
报道称，人民币多仓仍维持在三年高位。受中国央行对每日交易区间的指导和控制资本外流影响，人民币今年以来已上涨约4.1%。
投资者仍持有印度卢比兑美元多仓。对印度将放松货币政策以及该国经济增长将改善的预期吸引外资流入印度股市，这支撑了卢比。
投资者也持有泰铢多仓。泰国2017年第二季经济增速创逾四年最快，得益于出口及旅游业增长。
另一方面，菲律宾比索的空头仓位升至逾九个月最高。本月稍早披索兑美元触及11年低点，延续逾两个月来的跌势，因受菲律宾贸易逆差扩大拖累。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、 印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
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