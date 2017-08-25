美专家反对向中国施压 称美须直接与朝“打交道”

港媒称，美国的朝鲜问题顶尖专家呼吁特朗普总统开启与朝鲜的正式对话，称向中国施压以解决问题的策略不会奏效。
据香港《南华早报》网站8月24日报道，曾参加朝核问题六方会谈的美国前朝鲜问题特使狄长礼说，现在是时候考虑与平壤进行正式谈判了，以“使朝鲜停止一切核试验和导弹发射活动，重返无条件的核问题讨论和谈判”。他说：“我不支持向中国施加所谓的压力。不应该把经贸关系与和朝鲜相关的国家安全问题混在一起。”
报道援引美联社本月早些时候报道，近几个月以来，美国朝鲜政策特别代表尹汝尚与朝鲜常驻联合代表团高级外交官朴成日，一直在通过秘密渠道进行对话。
报道称，狄长礼说，特朗普政府与平壤之间的秘密渠道外交是不够的，“我们的目标应该是正式对话”。
其他专家也认为特朗普应该提升对话的级别。美国卡内基国际和平基金会高级研究员肖夫说：“更高级别和更加可靠的沟通是避免小冲突升级为大冲突所必需的，因此现在应该谋求无条件的对话。”
在蒂勒森释出与朝对话信号的同日，美国对中国实施了新的惩罚性制裁措施，但分析人士认为，加大对北京的压力无助于缓解当前局势。
美国哥伦比亚大学朝鲜半岛问题专家查尔斯·阿姆斯特朗说：“我认为美国没有多少‘中国牌’可打。中国无法解决朝鲜问题，美国也必须直接与朝鲜打交道。”他说，多年来，美国一直高估了中国对朝鲜的影响力和美国对中国的潜在影响力。
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