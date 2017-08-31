"新丝绸之路"拉近中国与东盟:将推动地区经济大发展

俄罗斯东方新观察网站8月28日发表文章称，众所周知，中国的“新丝绸之路”项目旨在建立广阔且密集的运输网，覆盖整个欧亚大陆。但这个网络越伸展开，位于中国和其亚洲邻国的中心部分就应越强大。“新丝绸之路”的最重要发展方向之一是东南亚联盟的10个成员国。
文章称，在提出“新丝绸之路”倡议前，中国就萌生了与东盟建立铁路交通的想法。这在本世纪初就是合理的举措，当时中国和东盟间的经济关系开始迅猛发展。2002年宣布了建立中国和东盟国家间自贸区的构想。2010年签署了关于东盟-中国全面经济伙伴关系的协定。此后继续进行贸易关系逐步自由化，中国与东盟国家的贸易额由此提高数倍，到2020年时预计增至1万亿美元。
在这种情况下，各国自然有了改善运输交通的愿望。“昆明-新加坡”铁路网应连通中国和地处欧亚大陆的东盟国家，将覆盖几乎整个中印半岛。昆明市是中国云南省的中心。古时昆明曾是东南亚、印度和西藏间的贸易道路交叉点，至今仍是重要的交通枢纽。中国最大的机场之一——长水国际机场位于昆明。此外，昆明还是云南省最大的铁路枢纽，这里汇集了通往中国各地乃至越南的道路。
“昆明-新加坡”铁路网应连接中国和东盟国家。它将经过老挝、越南、泰国、柬埔寨、马来西亚并最终到达新加坡。这些道路应成为东南亚最重要的陆路运输系统。2011年媒体报道称，从昆明到中老边界的首段铁路开工建设。当时获悉，“昆明-新加坡”整条道路应到2020年时建成。
2013年9月中国中铁股份有限公司宣布，中国境内铁路段已建成150公里，在建项目还有650公里。
2016年12月“昆明-新加坡”铁路网的下一段开工建设，经老挝到达该国的万象省。当时举行了隆重的开工仪式，老挝总理通伦·西苏里及中老政府其他高层代表出席。这个仪式旨在强调项目对双方的意义，因为这对中国而言是发展与东盟经贸关系的重要举措和发展中国西南省份的机会，而对老挝来说这是规模最大的投资项目，可大力促进该国的社会经济发展。
据悉，这段长400多公里、须建造大量隧道和桥梁的道路造价近400亿人民币。修建工程将采用中国的技术，铁路也将符合中国的标准，这强调了其与中国铁路系统的连贯性。
泰国同样与中国合作。中泰铁路项目是中泰合作的重要部分，对“新丝绸之路”项目和泰国经济发展而言均十分必要。
印尼同样在中国铁路工作者的利益范围内。印尼虽是岛屿国家，但该国同样需要发展铁路系统，以便更好地连接国内各地区和港口，通过铁路还可与其他国家连通。俄罗斯是印尼在铁路领域的主要伙伴，受托参与印尼整个铁路系统的改革。不过中国的先进技术找到了用武之地。2016年1月中国中铁股份有限公司开始修建长140公里、从雅加达到万隆的高铁。高铁计划于2018年竣工。由于印尼是东盟最发达的国家之一，因此对中国来说与其合作是落实“新丝绸之路”项目的重要举措。
中国不但与邻国、还在本国境内开发铁路交通。2017年7月底，首趟“唐竺古道号”品牌列车从拉萨驶出，发往西藏第二大城市日喀则。据中国媒体报道，该列车应展现出青藏铁路在旅游业的价值并有助于西藏融入“新丝绸之路”项目。
中国政府在新疆建设铁路也期待同样的效果。新疆主要城市乌鲁木齐成了“新丝绸之路”的重点之一。“新丝绸之路”的一个重要分支从这个交通枢纽开始——从中国到欧洲，途经哈萨克斯坦和俄罗斯。随着这个项目的发展，新疆有望迎来空前的经济增长。
文章称，可以得出的结论是，通过推动自己的运输项目，中国大大巩固了在整个地区的地位。东盟国家的新铁路将令国际贸易得到显著发展和令经济快速增长。
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