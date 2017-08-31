俄确定造百辆“阿玛塔”坦克 美刊赞其表现强劲

美国《国家利益》双月刊网站8月28日报道称，俄罗斯一位高级防务官员说，莫斯科将在2020年之前制造100辆T-14“阿玛塔”主战坦克。曾有人不切实际地认为，克里姆林宫将在2020年之前打造一支由2300辆这种可怕的新机器组成的车队。这位官员的表态给这种谣传画上了句号。
塔斯社报道称，俄罗斯国防部副部长尤里·鲍里索夫近日在于莫斯科近郊库宾卡举办的“军队-2017”防务展上说：“目前正在对设计出的样品进行操作测试。我们签署了100辆坦克的合同，将在2020年之前交付。”
从事俄罗斯军队研究的一些最为认真的防务分析人士——包括海军分析中心的迈克尔·科夫曼在内——很早之前就不再考虑有关莫斯科将制造2300辆T-14坦克的论调，认为这很荒谬。俄罗斯既没有如此迅速地制造出这么多昂贵的新坦克的生产能力，也没有资金。即使俄罗斯每年制造120辆坦克，也需要大约20年才能造出那么多。
“阿玛塔”通用作战平台由T-14主战坦克、T-15重型步兵战车、T-16装甲抢救车以及其他许多车辆构成。就火力而言，装备新型125毫米2A82-1M式滑膛炮（安装在无人炮塔上）的T-14表现强劲，而其一种被称为“坦克杀手”的变体似乎是将2S35“联盟”-SV的152毫米火炮的改进型安装到“阿玛塔”的底盘上，直接增强了火力。然而，分析人士对是否真的会制造这种变体表示怀疑。
与此同时，俄罗斯有关“阿玛塔”家族T-14主战坦克组件的一段电视画面显示，先进的装甲乘员舱可容纳3人，并且装有触摸显示屏。从电视画面来看，界面似乎简单易用。俄罗斯似乎已经开发出连接T-14和T-90MS坦克的作战网络，能够将即时通讯信息、视频以及图像转发给多辆己方坦克。T-14坦克还装有“格洛纳斯”卫星导航系统和GPS全球定位系统。
“阿玛塔”系列给人印象最为深刻的特点可能要数“阿富汗石”主动防护系统。这套系统使用的是可覆盖360度的有源电子扫描阵列雷达，并且含有一套性能优良的电子战系统，旨在打断发射过来的导弹的制导。这套系统还能有针对性地干扰敌方激光制导系统。
此外，T-14坦克还为主动防护系统配备了拦截弹，并且应用了爆炸成型弹丸技术。这意味着，“阿玛塔”的主动防护系统或许能够有效应对动能导弹。
“阿玛塔”是西方各支军队重点关注的一大问题。作为对T-14开发工作的直接回应，德国已经着手为“豹”-2型坦克装备新型130毫米加农炮以增强其火力，并且正在制定名为地面主战系统的新型主战坦克的发布计划。
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