日本新建6500吨大型“巡逻船”：任务包含防备核电站恐袭

日本《产经新闻》8月30日发表题为《日本海上保安厅将新建最大巡逻船》的报道称，为加强对钓鱼岛周边海域的警备，日本海上保安厅决定新建一艘6500吨的巡逻船，此为海保最大级别的直升机搭载船。相关费用已被列入29日公布的2018年度预算的概算要求中。该型号巡逻船目前有两艘在使用中，此次为了增强钓鱼岛的防卫，将新建第3艘。
上述概算要求总额相比2017年度增加了9%，达到2303亿日元（约合21亿美元），创历史新高。
报道称，为加强钓鱼岛海域警备体系并应对大规模事件的同时发生，概算要求申请了大约230亿日元的费用。全长约150米、可搭载直升机的6500吨巡逻船预定于2021年度开始服役。除了加强钓鱼岛的警备，也要应对核电站恐怖袭击等，海上保安厅还将新建1000吨的大型巡逻船。为对朝鲜渔船等外国船只在日本专属经济区的非法作业加强监视，还将引进一架新型喷气式飞机。29亿日元的购机费用也被列入概算要求。此外，概算要求还列出了增加493名人员的项目。
报道称，另一方面，日本警察厅当天也公布了2018年度预算的概算要求，其中包括为加强钓鱼岛等离岛的边境警备，让福冈、冲绳两县警察局部署两架大型直升机的经费。相比2017年度，一般会计预算增加3.8%，达到3307亿日元左右。
报道称，上述直升机定员25人以上，作为警察的装备是最大级别的。在外国武装集团或主张领土主权的团体登陆时，这些直升机将被用来运输前往现场处理情况的日本警察部队。在朝鲜半岛可能发生战事时，它会被用来运送大量难民。为确保东京奥运会和残奥会安全举办，并加强应对国际恐怖主义活动及网络攻击的能力，概算要求还申请增加164名人员。
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