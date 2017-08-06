中国广场舞大妈变身讨债者 每天挣200元还管饭

英媒称，中国中老年妇女组成的“大妈涉黑团”由于恐吓讨债被判刑，刑期最长达11年，她们讨债的方式包括辱骂、吐口水，甚至脱衣服和抓欠债人的下体。
据英国《每日电讯报》网站8月8日报道，这些年老的“讨债者”——最年长的有70岁——都是从河南省商丘市跳广场舞的团队中招募的。
报道称，超过30名大妈团的成员使用暴力手段讨债，还用骚扰的方式逼迫人搬家为地产开发商腾地方。
她们使用的方法之一是先用大喇叭威胁多日，然后才直接接触。
一个姓赵的男人被恐吓威胁搬家，他说，他看到过8名妇女朝他的邻居吐口水。赵先生说，她们见到女人就拉扯女人身上的衣服，见到男性就脱了自己的衣服往男性身上靠，明显是为了暗示自己被性骚扰。
另外一名受害者说10名妇女在他家外待了6天，威胁他和家人。这位姓张的受害者说其中一名妇女抓了他的下体，他因此花费了1000元进行治疗。
其他报道称，这些妇女殴打和推搡受害者。
大妈团其中一名成员说：“我们横竖没事，就当在玩。”她补充说：“还有关键是管饭。”
报道称，为借贷公司和房地产商工作的一个男人每天付这些妇女每人200元钱。如果她们受伤或遭到警察拘捕还会拿到更多的钱。
上个月，“大妈讨债团”14名主要成员被河南省睢县法院以组织、领导、参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪，判处2年至11年不等的有期徒刑。
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