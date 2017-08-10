南海问题在走中国“节奏”：东盟对华策略不再强硬

日媒称，东盟与中日美等国8月7日在菲律宾首都马尼拉举行东盟地区论坛相关会议，磋商了存在领有权争端的南海问题。预计南海问题将按照中国的步调行事。
据《日本经济新闻》网站8月8日报道，对于南海问题，中国早就主张“非当事国不应介入”，不接受日美的干预，在东盟地区论坛上中国似乎也进行了同样的主张。
报道称，其背景是中国与东盟的关系和去年相比出现改善。8月6日举行的中国与东盟外长会议，批准了防止南海冲突的“南海行为准则”框架。东盟对于和中国达成行为准则框架基本上给予了高度评价，中国外长王毅强调了中国和东盟的关系已经进入到成熟期。
报道称，尽管不同国家的对华态度不一样，但东盟对于中国在南海的活动一向是采用“深刻担忧”等措辞。此次东盟地区论坛系列会议打破了这种团结格局，8月5日的东盟外长会议联合声明仅采取了“注意到有几位部长对填海造地表示担忧”等措辞。
报道称，尤其是之前对华态度最为强硬的菲律宾，在杜特尔特政权上台后，转为对华友好路线。东盟各国在贸易和投资方面与中国的关系也在不断加深，如果不算越南，实际上对中国态度已经不强硬了。
对于东盟这些举动，王毅显得很从容，表示“应该说南海局势跟一年前万象（第49届东盟外长会）的时候相比，已经确实有了看得见、摸得到的积极进展”。
日媒认为，美国的立场发生变化也是中国掌握主导权的主要原因。美国在特朗普上台后，对于如何参与东盟事务就没有一个明确的外交政策方针。上届奥巴马政府任命的东盟大使，在特朗普上任后一直空缺。美国不再积极参与东南亚事务，东盟内部也形成了容易接受中国主张的土壤。
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