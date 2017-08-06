朝鲜称正考虑对关岛一带射击 向美发出警告

朝中社8月9日报道，朝鲜人民军战略军当天以发言人的名义发表声明称，正在研究动用“火星-12”中程弹道导弹（IRBM）进行覆盖射击压制关岛一带主要军事基地，向美国发出警告的作战方案。
据韩联社8月9日报道，声明称，朝军已充分研究并拟定该作战方案，即将向最高司令部报告，只要总司令金正恩下决断，朝军将随时执行作战方案，实施饱和式攻击。若计划付诸实施，美军将在最近的地点第一时间感受朝方战略武器的威力。美国应清楚，战略军的弹道火箭此时此刻处于随时发射的待命状态，不要对朝军导弹发射方位角熟视无睹。
声明还表示，金正恩曾指示研究强力有效的行动方案抑制美军侵略装备。美军应立刻停止对朝军事挑衅行为，以免朝方诉诸军事手段。
此前，美国国家安全事务助理麦克马斯特当地时间8月5日接受采访时表示，可能对朝鲜发动“预防性战争”，美国要为其准备所有选项，其中包括军事选项。
对此，朝鲜军总参谋部当天同样以发言人名义发表声明回应称，将以包括打击美国本土的全面战争应对美国的“预防性战争”。美国应记住，在出现“预防性战争”迹象时，朝方会抢先让美国本土沦为核战场。在美国企图进行先发制人打击时，包括首尔在内的韩国傀儡军第一、第三野战军驻地的所有对象将成为火海。声明强调，美国对朝鲜的侵略战争企图越明显，朝军的军事反制力度就越大。
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