中巴经济走廊给巴带来实惠

英媒称，中国和巴基斯坦的友谊差不多可以追溯到大约70年前。中国和巴基斯坦早就互称“全天候的朋友”、“唇齿相依”的“铁哥们”。
据英国《经济学人》周刊网站9月9日文章，接着，中国送来了“情人的礼物”。巴基斯坦从来没有如此受宠。最初答应的“嫁妆”，即中国赠款和为基础设施项目提供软贷款460亿美元，一下子增加到620亿美元。这些资金旨在打造“中国-巴基斯坦经济走廊”。其中大部分被指定用于建发电厂，以改善巴基斯坦出了名的不可靠的电力供应。其余部分用于修建公路、电路、水坝、工业区、农业企业、仓储、输油管道和在瓜德尔建一个深水港。
对巴基斯坦来说，其勃勃雄心史无前例——兴奋过度的当地人称之为“游戏规则与命运的颠覆者”。据估计，如果中巴经济走廊的供电和物流高效，那么经济增长可能一年猛增两个百分点。更好的是，中巴经济走廊可能使巴基斯坦的形势——往往被政变、极端分子和活跃的民族主义所主宰——发生转变，走上经济建设的道路。
就中国而言，它经常因此被误解，尤其经常被新德里、东京和华盛顿的反华人士误解。他们拿计划中的“走廊”大做文章，断定中国的主要目的是获得进入印度洋的通道，以便更好地包围印度。实际上，美国智库德国马歇尔基金会的安德鲁·斯莫尔认为，改善连接巴基斯坦与中国新疆的多山狭窄地带的交通联系只是中巴经济走廊的一个次要目的。没错，中国海军对印度洋上的瓜德尔港感兴趣，但是不搞中巴经济走廊也能做到。中巴经济走廊的大部分投资旨在改善巴基斯坦的国内经济。
当然，中国的确有自己的战略动机。一个更强大的巴基斯坦对于印度与美国不断加深的安全关系必将发挥抗衡作用。另外，中国的产品需要新市场，基础设施和工业项目也需要新的“落脚点”。最为重要的是，中巴经济走廊已经成为中国“一带一路”倡议的主要抓手，改善基础设施有助于加强经济联系，从而扩大中国在亚洲及其他地区的影响力。
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