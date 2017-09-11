新挑战下澳需重提“美日澳印”同盟

《澳大利亚人报》网站9月2日发表澳大利亚洛伊国际政策研究所客座研究员艾伦·杜邦的文章《随着亚洲长久和平的终结，澳大利亚未来面临危险》称，澳大利亚即将发布的外交政策白皮书必须想办法找到能够最好地保护本国利益和价值观的道路，而这需要理解影响澳大利亚安全环境的六大战略性挑战。
自2012年以来，美国失去了对全球领导地位的胃口，西方国际秩序的崩溃为心怀恶意的跨国恐怖组织和犯罪团伙提供了战略空间和机会。伴随着这一切，区域紧张局势急剧恶化。
澳面临一个艰难决定
文章称，澳大利亚即将发布的外交政策白皮书必须想办法找到能够最好地保护本国利益和价值观的道路。要做到这一点，它必须要理解势必会破坏澳大利亚一度风平浪静的安全环境的六大战略性挑战。
1.朝鲜半岛危机升级
文章称，最大的挑战是，朝鲜半岛危机迅速恶化。这是自1962年古巴导弹危机以来全球和平受到的最严重威胁。对澳大利亚来说，风险很大。
2.与中国之间的价值观差距
文章称，中国不断崛起的区域优势越来越多地挑战澳大利亚的价值观和利益。两国之间的价值观差距日益扩大，对澳大利亚来说这是一个问题，因为澳大利亚华人社区不仅庞大而且在不断增长，中国对于澳大利亚的未来十分关键。
3.中印冲突
文章称，如果中印关系进一步恶化，印度就有可能加入美日联盟。澳大利亚之后可能面临一个艰难的决定。澳大利亚会加入一个经过重组的民主国家四边联盟吗？澳大利亚时任总理陆克文当时就因为害怕激怒中国而拒绝了这样的结盟主张。或者澳大利亚将优先考虑与中国的关系，与建立一个防御和安全合作四边联盟（美国、日本、印度和澳大利亚）的主张保持距离？
担心美澳联盟“基石”松动
4.美国外交政策方向的不确定性
文章称，对澳大利亚来说，这是最意想不到的结果，因为它涉及特朗普执政之下的美国的外交政策走向。
澳大利亚国立大学亚洲与太平洋学院院长迈克尔·韦斯利7月在接受记者采访时指明了这个核心难题。韦斯利问道：“特朗普代表着将会在4年或8年后得以纠正的错误，还是代表着美国外交政策脱离自由国际主义的长期转变？”
文章称，问题是，我们还不知道特朗普推行什么样的外交政策，到了何种程度我们需要重新考虑关于美国领导力的假设以及它对联盟的承诺。如果出现重大信任“赤字”，那么我们将难以维持公众对这一联盟的支持。澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔曾经称美澳联盟是澳大利亚安全的“基石”。
5.菲律宾的“伊斯兰国”组织叛乱活动
菲律宾马拉维市突然发生受到“伊斯兰国”组织启发的叛乱活动，东南亚著名学者格雷格·费利称之为“自2002年巴厘岛爆炸事件以来东南亚最严重的极端伊斯兰主义事件”。
文章称，比起长期以来与马尼拉中央政府作战的分裂主义团体，马拉维武装分子的武装更加精良，行动更加协调一致，经费也更加充足。他们能够对阵政府军3个多月的时间，突出表明了他们所代表的威胁的战略性质。
6.不受管制的移民、气候变化和网络犯罪加剧动荡
文章称，有些跨国的非军事挑战有可能破坏该地区的稳定，逆转数十年里来之不易的经济和社会进步。它们包括不受管制的移民，流行疾病，食物、水和能源不安全，气候变化，活跃在法治秩序和国际安全之间灰色地带的复杂跨国犯罪组织的活动。这些已经构成严重的国家安全和外交政策问题。
意欲改变对华“过于依赖”
文章称，这六项挑战的复杂性、关联性和快速变化的性质对外交白皮书产生重要的影响。尽管美国外交政策方向存在不确定性，但是伤害一个仍然对外部威胁具有强大威慑力的联盟是愚蠢的。共同的价值观和利益是相辅相成的。
文章称，澳大利亚需要通过多元化和深化与亚洲和欧洲志同道合的国家之间的关系来管控地缘政治风险。澳大利亚在亚洲的最可持续的伙伴是印度、日本、印度尼西亚和韩国。澳大利亚需要把外交重点重新放在这四个国家身上，并且制定能够深化交往的战略。
文章称，澳大利亚受益于这个亚洲大国引人注目的经济增长，但我们对中国的经济依赖已经到了不健康的程度，使得我们更容易受到北京的政治影响和经济波动的影响。
文章称，如今的世界比过去50年来的任何时候都更为动荡，重新调整澳大利亚的外交政策对政府和外交白皮书的起草者而言是一项无比艰巨的任务。
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