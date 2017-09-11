民调显示美国政治分裂扩大至多领域

美国《华尔街日报》网站9月6日刊发题为《民调显示，美国的政治分裂在扩大，并且持续存在》的文章称，该报与全国广播公司新闻组最近开展的一项社会趋势调查发现，美国的分裂远远超出华盛顿，延伸到了国家的文化、经济和社会结构等领域，两极分化早在特朗普总统当政之前就已经开始。
文章称，这些发现有助于解释为何当前的政治分裂格外难以调和。认同任意一党的人不仅在政策方面越来越多地持有不同意见，而且生活在社会和文化价值观迥然不同的孤立世界里，甚至从党派角度看待他们的经济前景。
政治分化由来已久
文章称，这种严重分裂体现在一系列议题和态度上：声明自己从不去教堂的民主党人是共和党人的两倍，支持采取行动应对气候变化的民主党人是共和党人的8倍。有1/3的共和党人表示支持全国步枪协会，而只有4%的民主党人持这种态度。有3/4以上的民主党人说，他们乐于接受增强了美国多样性的社会变化，但只有不到1/3的共和党人这样表态。
此外，调查发现，就连美国人对经济、国家走向和未来的看法都与他们对现任总统的态度密切相关。
文章称，与民主党民调专家弗雷德·杨共同开展此次调查的共和党民调专家比尔·麦金塔夫说：“我们的政治倾向完全支配了我们对美国经济和现状的看法。政治两极分化并非新生事物。特朗普治下的分化程度是二三十年来发展趋势的必然结果。”
民调发现，地理位置和教育程度的不同引发了严重分裂。乡村美国人和没有受过高等教育的人显然对经济更悲观，在社会议题上也更保守。这些群体在共和党当中占据了越来越大的比例。
选民分化更加严重
文章称，通过人们对总统的看法可以知道，选民的分化程度比二三十年前严重得多。在比尔·克林顿之前，对新总统的跨党派支持率始终保持在40%以上。克林顿1993年就职8个月后，只有20%的共和党人认可他的表现。就贝拉克·奥巴马而言，当他2009年出任总统8个月时，共和党人对他的支持率仅为16%。
这种趋势在特朗普治下得到了延续和强化。近几个月以来，他在美国人当中的总体满意率保持在40%左右，但民调发现，只有8%的民主党人认可他的工作。相形之下，有80%的共和党人认可他。
文章称，特朗普当选使得共和党人出现了剧烈的情绪波动。2014年8月，88%的共和党人说，他们并不确信子女一代的生活会好于他们这一代，表达了对美国梦的核心要素的悲观看法。特朗普就职8个月后，只有46%的共和党人说，他们对子女的未来没有信心——42%的波动实在令人惊讶，不是经济改善所能解释的。
党派分野更加突出
调查发现，多年来，人们对文化和经济议题的态度发生了变化，而这些议题正是特朗普竞选的关键议题。
文章称，对移民的看法也比以往更具有党派色彩。在2005年4月的一项民调中，当被问及移民会强化还是削弱美国时，有48%的受访者认为会削弱美国，有41%的受访者认为移民会强化美国。
如今，多达64%的人认为移民会强化美国，有28%的人认为会削弱美国。这一变化几乎完全是由于民主党人的看法出现了急剧调整。2005年，只有45%的民主党人认为移民强化了美国；如今，这个比例是81%。
文章称，有两个群体尤其对经济持相对悲观的看法：乡村美国人和受教育程度较低的人。
有大约43%的乡村居民对本地经济状况给予了高度评价，而这样做的城市居民比例为57%。在没有受过高等教育的美国人当中，只有47%的受访者认为本地区的经济不错或者非常好，而受过高等教育的美国人有2/3持这种观点。
这两个群体都在从民主党转向共和党。在受过高等教育的人当中，有44%的人在2010年是民主党人。如今只有36%的人是民主党人。
文章称，整整80%的受访者认为美国基本或彻底分裂。但是，民主党人和无党派人士往往认为分裂的根源是经济原因，也就是贫富收入差距。共和党人则认为分裂的根源是政治原因，人们基于自己所属的政党发生了分裂，这也与他们关注的媒体有关。
杨说：“好像所有人都认为分裂太严重了，我们没法相处，但同时又认为都是别人的错。”
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