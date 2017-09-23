孙正义：30年后我们将和100亿机器人一起生活

据CNBC报道，日本软银集团董事长孙正义周一晚间在美国“唤醒良知基金会”的一次活动上发表演说，重申了他对人工智能的一些看法。
他的主要观点包括：
1、人工智能最终超过人类的“奇点”到来时，将有大量人类工作被取代。
2、30年后地球上机器人数量将赶上甚至超过人类数量，达到100亿之多。
孙正义的这次讲话并无新意，基本上重复了他今年较早时发表的一些观点。
他表示：“现在我们有“白领”和“蓝领”之分。我认为一个新“领”将会出现：这就是“金属领”（指机器人）。“金属领”不仅将取代大部分蓝领职位，也将取代很多白领职位。因此当他们变得如此聪明，肌肉可以活动时，应该怎样定义人类工作？如果他们取代了我们的很多工作，我们应该怎么做？我们生命的价值是什么？我们不得不再次深深地思考。”
他还表示：“我预计从现在开始的30年内，智能机器人的数量，地球上的智能机器人人口将达到100亿。到那时，人类数量也将达到100亿左右。因此在这个地球上，我们将有100亿人类人口和100亿智能机器人人口。这是我们在地球上首次与100亿机器人共同生活。”
“人类创造的每个行业都将被重新定义。医疗行业、汽车行业、当然也包括信息行业。人类定义和创造的每个行业，即使是农业，也将被重新定义。因我们创造的工具在过去不如人类的大脑，而现在工具变得比人类自身更加聪明。无论任何行业的定义，都将被重新界定。”
在谈到软银创办的930亿美元的“愿景基金”时，孙正义表示：“我对这项投资的信念和愿景是什么？我只有一个信念：奇点。”
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