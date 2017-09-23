2017胡润30X30创业领袖:王思聪、ofo创始人戴维入榜

北京、深圳成为中国30岁以下创业领袖创业之城，有8成
新金融、VR、IT行业、机器人[股评]成为30岁以下创业首选
广东、安徽成为创业领袖摇篮，均以4位排名第一，其次是江苏、湖北
三位独角兽企业领袖上榜——ofo戴维、Face++印奇、51信用卡杨宇智
北京航空航天大学、北京大学、华中科技大学、北京邮电大学走出最多创业领袖
（2017年9月21日，深圳）胡润研究院今日发布《2017胡润30X30创业领袖》 （Hurun 30 Under 30 for China 2017），旨在寻找中国的30岁以下创业领袖，我们综合考量这些年轻领袖的创新精神、行业影响力、在80后、90后圈子内的影响力以及正能量指数，并衡量公司规模及融资状况，这是胡润研究院首次发布胡润30X30创业领袖榜。
30位青年才俊荣登榜单，其中有三位来自独角兽公司（估值超过10亿美元的创业公司），分别是来自ofo的戴维、Face++的印奇、51信用卡的杨宇智。广东、安徽诞生最多30以下创业领袖，均以3位排名第一，其次是江苏和湖北并列第二，有2位，上海第三，有1位。北京成为创业领袖创业之城，有13位精英将公司总部设在北京，深圳紧随其后，有10位，上海、杭州以2位并列排名第三，其次是广州、东莞。
从行业来看，新金融行业、VR行业、IT行业、人工智能、机器人、无人机科技行业引领着30岁以下创业方向，其他表现不错的行业还包括共享单车，自拍软件等。
中国30岁以下创业领袖很大一部分都将来自国内名校，赋予他们创新能力和资源，北京航空航天大学以3位领袖排名第一，成为走出最多创业领袖的高校，北京大学、华中科技大学、北京邮电大学均以两位并列第二，约有2成创业领袖有留学背景。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“这些创业领袖中已经有3位来自独角兽公司，让我感到蛮惊喜的，因为在中国平均创业年纪是29岁，这些人不到30岁就已经拥有喜人成绩，这给很多还未毕业怀揣创业梦想的大学生非常大的激励，做了很好的示范。他们的创业方向偏重在新兴行业，这与我们百富榜上在制造业和房地产业居多是截然不同的。最后也欢迎投资人、行业领袖或年轻的创业者推荐或自荐在新浪微博私信或@我：胡润Rupert。”
上榜创业领袖介绍
常乐 88年出生于吉林，声智科技联合创始人兼首席知识官。吉林大学学士，中国科学院声学研究所硕士。总部在北京的声智科技是一家专注声学前沿技术和人工智能交互的科技创新公司，提供从软硬件到云服务的远场语音交互技术方案，以及从芯片模组、PCBA到工业设计的Turnkey产品方案。2017年，声智科技已完成三轮数千万美元融资。
戴威 87年出生于安徽宣城， ofo CEO，北京大学经济学硕士。戴维在2014年与4名合伙人创立了国内首家以平台共享方式运营校园自行车业务的新型互联网科技公司ofo共享单车。 提出了“以共享经济+智能硬件，解决最后一公里出行问题”的理念。2017年7月，ofo完成E轮融资，金额7亿美元，外界对ofo的估值为30亿美元，戴威持股16%，身价约33亿。
刁盛鑫 89年出生于山东济南，美信金融创始人、CEO，多年纽约华尔街投资银行经验，专注于美国和跨境兼并收购和资本募集，参与交易总额超过500亿人民币，2015年归国带领团队创办平台美信金融，2017获千万美元A轮融资。
郭列 89年出生于湖北，Faceu CEO，脸萌创始人，2011年毕业于华中科技大学后就职于腾讯，他主导的年轻人视频社交产品Faceu App排行App Store总榜第一位，成为了中国唯一一家连续两款产品都登顶排行总榜的年轻创业团队。Faceu用软件帮助用户制作属于自己的卡通头像，深受年轻人喜欢。2016年获得数千万美元B轮投资， Faceu目前用户突破2500万，其中80%用户是90后。
何伟 89年出生于湖南，VxFly微孚智能创始人兼CEO。2015年3月，何伟在读研究生时创办微孚智能，公司研制无人机高清图像数据链系统，不到一年时间销售额超过千万。微孚智能以改变世界探索海洋方式为愿景，自主研发的水下机器人CCROV得到了全球几十个国家和地区的认可。
冷晓琨 92年出生于山东潍坊，乐聚机器人首席技术官兼董事长，哈尔滨工业大学计算机学院博士。乐聚机器人专注于研发类人形机器人，获得松禾资本一千万元天使轮投资。2016年公司营业额1200万，并且签署了500万美元的欧洲总代。乐聚机器人主要由哈工大研发机器人的团队构成，主要研发类人形机器人，团队研发的机器人12年曾登上央视春晚。他们的第一代产品Aelos定位面向儿童和极客，可以娱乐、学习编程。
李天驰 93年，编程猫创始人，毕业于山东大学人机交互专业，曾于2014年在EPA法国创业大赛中凭一款教育产品获得冠军。编程猫是该公司一款针对少儿编程的AR应用，将增强现实技术与少儿趣味编程教育相结合提供图形化模块的在线编程教育课程，在它提供的平台上设计游戏、软件、动画等内容并进行展示交流。2017年，编程猫完成B轮融资，金额1500万人民币。
李洋 88年，Feekr旅行创始人，依托于微信公众号，每天推荐小种特色旅行体验和生活方式，结合内容和电商，积累了 150 万的微信粉丝。Feekr旅行，创立于2012年，总部位于浙江杭州，是中国领先的在线旅游新媒体电商平台。为用户提供原创精品内容资讯、度假套餐产品预订服务和生活设计品电商销售服务，以及为商业品牌、景区、旅游局等提供整合营销服务。
刘成城 88年出生于江苏盐城，36氪旗下氪空间创始人、董事长。毕业于北京邮电大学、中国科学院。36氪旗下的氪空间，目前已经是亚洲最大的联合办公空间。氪空间于2014年4月正式成立，截至目前，产品迭代至第四代，覆盖全国9个城市，30个社区，工位数13000个，入驻企业有900家。2017年9月完成IDG资本规模超过1亿元人民币投资。
刘国清 87年， MINIEYE CEO。华中科技大学数统学院，新加坡南洋理工大学计算机工程博士，研发的计算机视觉算法曾被美国、加拿大、德国等多国工程院院士的团队用于其研究系统中，也被美国iRobot公司用于其Packbot机器人。MINIEYE，成立于2013年，前身是新加坡政府媒体发展局支持的ADAS研发项目，致力于运用车载视觉感知技术引领汽车行业变革，为驾驶者提供更安全的驾驶环境，同时为无人驾驶技术提供视觉感知解决方案，推动无人驾驶的普及。
刘靖康 91年出生于广东中山，Insta360 CEO，广东中山人，尚未跨出校门，刘靖康创办的公司就获得了天使轮投资。Insta360 4K是全球除日本理光外第二实现量产的高清全景视频相机，全球唯一的4K分辨率下做到实时拼接、直播、即拍即看的产品，而Insta360 Nano则是业内最小的全景相机。2016年Insta360完成B轮数亿人民币融资。
Wendy（卢依雯） 88年，DR钻戒（Darry Ring）总裁，在全球范围内提出“一生·唯一·真爱”浪漫概念，规定每一枚DR钻戒“男士凭身份ID，一生仅能定制一枚”。致力于对真爱唯一的引领传播，在整个社会乃至全球都具有极大的正面价值意义。目前DR品牌在国内求婚钻戒市场占有率第一，并保持着飞快增长速度。
聂云宸 91年出生于广东，喜茶HEYTEA创始人。喜茶以白领阶层、年轻势力为主流消费群体。在2016年获得了超1亿元的融资，2012年开手机店创业失败的聂云宸转而投身奶茶店，这是自聂云宸投入十几万后的第一笔外来资金，除此之外，几年间喜茶没有依靠任何外来资金和借贷，仅靠自身的盈利能力发展至今。
邱实 88年出生于湖南，小满科技联合创始人，毕业于武汉理工大学，2013年3月，获得真格基金天使投资。2015年6月，获得零一资本A轮投资，投资后小满估值过亿。2016年小满科技完成B轮融资，金额3500万人民币。
沈鹏 88年出生于山东，水滴公司创始人兼CEO ，2016年4月，创建水滴互助保障社群，旨在用互联网众筹的方式解决人民群众面对重大疾病的医疗资金问题。沈鹏带领的水滴互助上线100天保单会员数便突破100万人次，水滴互助成为国内第一家保单会员量过100万的独立互助保障平台。
石一 89年出生于上海，Avazu Inc创始人兼CEO毕业于法兰克福大学计算机科学专业。2009年成立Avazu Inc，在亚洲率先提出了全球领先基于广告交易平台模式基础的线上媒介购买投放平台构想，引领了新型媒介购买理念。Avazu拥有目前国内唯一的广告需求方平台，长期服务微软欧洲五国、大洋洲、加拿大Microsoft Store业务，且与Facebook、Google、Doubleclick等建有稳定的战略合作关系。
苏伟杰 87年出生于山西运城，诸葛找房创始人兼CEO，毕业于美国威斯康星大学，房产行业的30岁创业新贵，诸葛找房是一个基于人工智能的找房软件，致力于用大数据为用户提供客观真实的房源信息。2017年诸葛找房完成A轮融资，金额5000万人民币。
覃政 87年出生于湖北恩施，蚁视科技CEO、创始人。北京航空航天大学学士，中国空间技术研究院博士。2014年初，覃政从航天五院博士退学，创办蚁视，研发产品ANTVR KIT。蚁视是一家专注于虚拟现实、增强现实、全息现实等穿戴式设备的公司。2014年6月，蚁视科技在国外著名众筹平台Kickstarter众筹成功，共获得支持约26万美元，打破中国项目在Kickstarter上的众筹记录。2015年12月获得3亿人民币融资。
唐军 87年出生于四川，派生集团董事长兼团贷网创始人。2017年6月1日，派生集团宣布获得新一轮18亿元人民币融资，公司估值百亿元。致力于成为一家以“大数据、人工智能、互联网科技”等技术力量驱动产融结合，提升产业运营效率的投资服务集团。这个刚而立之年的年轻人白手起家，他的另一个创业梦想是用大数据、人工智能和互联网改造再生资源回收产业。
王宁 90年，Keep创始人兼CEO ，Keep是一款健身工具兼社区移动App。2016年6月，Keep 获得来自腾讯的C+轮战略投资。注册用户数突破1亿人次。Keep可以打破时间、空间的局限，让健身更便利。Keep的用户中，按性别划分，女性用户占55%左右。按年龄划分， 90后用户占50%，80后和00后各占20%。
王锐旭 90年出生于广东潮汕，兼职猫创始人，曾获评“中国向上向善好青年”2016全国十大杰出青年”等称号。兼职猫是国内第一款基于数据挖掘的招聘领域垂直搜索服务手机应用。覆盖全国234个城市，拥有1650多万求职用户和67万企业用户，王锐旭也成为了90后大学生创业的成功代表。
王赛 89年出生于山西平朔，益桥创始人，牛津大学公共政策硕士，罗德奖学金学者，哈佛大学，益桥中国是一家开创型的社会创新机构，寓意为“公益之桥”，致力于把优秀人才和跨界资源带入中国公益行业，创新性地解决社会问题，并激发社会大众对公益的理解与参与。益桥获得盖茨基金会、南都基金会、爱佑基金会、险峰基金会等的赞助支持。
王思聪 88年出生于辽宁大连，北京普思投资董事长、IG电子竞技俱乐部创始人。毕业于伦敦大学学院哲学系，持有万达集团2%的股份。作为一个富二代，王思聪不是从英国归来便担任了万达集团的董事，而是在成立了普思投资，在普思投资完成的26个股权投资项目中，有6家公司已经成功上市，上市成功率高达23%。在《2016胡润80后富豪榜》中王思聪以60亿财富《80后财富继承富豪榜》位列11位。
吴逸然 87年出生于江苏南京，有利网CEO，他对传统的P2P行业改造，创新性地进行线上线下相结合，并实施了一系列应对以上诸多难题的措施，所有借款由合作的小额贷款机构实地考察推荐并提供100%的本息保障；2012年5月联合创建有利网。 2016年8月，有利网累计成交超过300亿元，在立足小额分散模式消费金融的互联网金融平台中，最先突破300亿成交额。
许鑫明 89年，有利网联合创始人。她长期从事中国银行[股评]市场和证券市场的研究， 2012年与刘雁南、任用合作创办有利网。截止2016年10月，有利网在线上理财端累计成交金额超过342亿元，注册用户数近1700万，累计为用户赚取收益近14亿元。
杨健勃 90年， CellRobot创始人。杨健勃大四时已保送北京航空航天大学研究生。2014年在硅谷发布世界第一款消费级模块化机器人产品CellRobot，由于模块化设计让CellRobot可以变化为上百种不同形状和功能的机器人。2015年获得蓝驰创投Pre-A轮投资，公司拥有国内外专利三十余个。2016年完成基于模块化机器人的机器人开发平台的研发。
杨宇智 88年，51信用卡合伙人，毕业于东北石油大学，杨宇智于2012年开始在互联网金融领域创业，创办互联网贷款搜索引擎“贷得快”并任CEO； 51信用卡成立于2012年5月，全球首创了在移动端通过智能解析信用卡电子账单，来实现持卡人用卡信息管理和个人财务智能化应用。至2016年9月，51信用卡管家App累计下载量已经超过8000万，月活跃用户数达3500万。
尹兴良 88年出生于山东潍坊，新片场董事长兼CEO毕业于北京邮电大学。2011年攻读硕士期间休学创立新片场，新片场是国内领先的新媒体影视传媒集团，旗下业务包括网络大电影的发行、出品，互联网视频自媒体的孵化、运营，新片场不到4年已完成4轮融资。并于2015年底登陆新三板，成为中国新媒体影视第一股。
印奇，87年出生于安徽芜湖，Face++创始人兼CEO，哥伦比亚大学计算机科学硕士。2011年，创办旷视科技，专注于人脸识别技术研发。在2015年的汉诺威科技博览会上，马云展示的人脸识别支付采用印奇团队的研发成果Face++。2016获得中关村[股评]海外人才创业支持资金和北京市海外高层次人才认定。Face++平台通过提供云端API、离线SDK、以及面向用户的自主研发产品形式，将人脸识别技术广泛应用到互联网及移动应用场景中， 2016年Face++旷视科技完成B+轮融资，金额2000万美元。
张少典 88年出生于安徽，森亿智能创始人兼CEO。毕业于上海交通大学，哥伦比亚大学医学博士，医学信息学、医疗数据挖掘和自然语言处理专家，2016年5月回国创立森亿智能，专注于发展医学文本的人工智能分析与挖掘技术。森亿智能是专注于医学文本分析的人工智能解决方案提供商。2016年10月森亿智能完成了天使轮融资。
《2017胡润30X30创业领袖》
（按姓名拼音排序，排名不分先后）
《2016碧桂园森林城市• 胡润百富榜》（Forest City·Hurun Rich List 2016）
胡润研究院自1999年以来连续第18次发布“胡润百富榜”， 62岁的王健林及其家族以2150亿财富第三次成为中国首富。52岁的马云及其家族财富增长41%到2050亿，保持第二。45岁的马化腾虽然已经捐了139个亿，但财富仍然增长了38%到1650亿，上升1位到第三。
共有2056位企业家财富达到20亿元及以上，有5位30岁年轻企业家上榜，分别是来自江苏的严昊家族排名第6，来自上海的王瀚排名241名，王志成第1238名、段威第1812名、李露第1863名。《2016碧桂园森林城市• 胡润百富榜》
《2017胡润全球少壮派白手起家富豪榜》（Hurun Global Rich List - Forty and Under Self-Made Billionaires 2017）
统计了全球40岁及以下且白手起家的十亿美金富豪。全球共找到47位年龄在40岁及以下且白手起家的十亿美金富豪，比去年多8位。他们来自8个国家。平均年龄36岁。
Facebook依旧是最大赢家盘踞前四，马克·扎克伯格以4000亿人民币位居榜首，其次是达斯汀·莫斯科维茨以690亿人民币占据第二，爱德华多·萨维林以525亿人民币紧随其后。来自Snapchat 26岁的伊万·斯皮格以345亿人民币位列第七，成为全球最年轻的白手起家富豪。前十名中，Facebook、Uber、Snapchat和AirBnb这四家公司就贡献了11位，还有一位是来自中国的大疆创新的汪韬。 《2017胡润全球少壮派白手起家富豪榜》
研究方法
《2017胡润30X30创业领袖》依托胡润百富数据库，胡润研究院筛选胡润百富榜上未满30岁企业家，从2017年1月到9月，历时八个月时间，胡润研究院根据行业推荐，投资界推荐，80后企业家推荐，在全球范围内（New York、Hong Kong、Singapore、London、Boston）寻找30岁以下创业领袖，从创新精神、行业影响力、在80后、90后圈子内的影响力以及正能量指数四个方面进行考量，同时衡量公司规模及融资状况深入地对该年龄阶段创业者进行挖掘和研究综合评判出30位87后创业领袖的代表人物。
中国拥有众多优秀创业青年，热忱欢迎投资人、企业家、行业领袖推荐或年轻创业领袖自荐，邮箱：30X30@hurun.net。
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