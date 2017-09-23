聊聊李显龙访华中的“八卦”

新加坡总理李显龙访华，正好是中新关系逐步回暖，加上中共即将召开十九大的当儿。隔四年进行的国事访问，却意外爆出很多各种信息，让媒体记者们兴奋不已，津津乐道。
对此，南洋视界小编也不甘寂寞，和大家聊一下李显龙这次访华的“八卦”，或许你没注意到的有趣细节。
一，突然访华
李显龙这次访华，由中国外交部发言人上个星期五宣布，同一天新加坡总理公署发布新闻稿，而李显龙星期二就启程前往，中间只隔了一个工作日。这项宣布，让中国媒体以“突然访华”来进行报道，可见其出乎意料。
说这次访问之突然，也可从李显龙访华行程的安排中看出来。因为，李显龙抵达北京当天，又在社交媒体上突然宣布，此行将会见中纪委书记王岐山。在这之前，官方公布的行程，李显龙在北京将与中国国家主席习近平、中国国务院总理李克强以及全国人大委员长张德江会面，但未将与王岐山的会面列入。
显然李王会是最后一刻才安排的，显示这次国事访问安排的匆忙。
而王岐山在会见李显龙时，也当着记者的面，对新加坡方提出这次会见，表示“意外”。
据联合早报网引述王岐山在会见开场白中说：“得知在这个时刻来访问中国提出要见我，我很意外，但是我非常高兴，所以我就经过请示，今天就能够和你和夫人见面。”
王岐山的这番谈话显示，是李显龙主动要与王岐山见面的。
二，习近平穿上的新西装
习近平一年左右时间，第三次和李显龙会晤。一次是去年9月在杭州20国峰会期间，第二次是不久前在汉堡20国峰会，这是第三次。
有趣的是，习近平这次会见李显龙时，似乎穿上了裁剪得体的新西装，使得习近平更加神采奕奕。而习近平在会见前的握手时，也显得心情愉悦。
一方面，这显示中国和新加坡关系转暖，另一方面也显示习近平在十九大前，一切部署都得心应手，国家形势也一派大好。
习近平之前的西装比较松，而这次的西装则更为合身。
三、习近平左右手没有出席会见李显龙
这次习近平会见李显龙，意外出现习近平没有带上左右手王沪宁和栗战书。根据新华社的报道，陪同习近平会见李显龙的高官是国务委员杨洁篪。但杨洁篪不是中央政治局委员。而习近平会见外国要员通常陪同出席的政治局委员王沪宁和栗战书，没有出息，让外界感到好奇。
王沪宁是中央政策研究室主任王沪宁，栗战书则是中央书记处书记、中央办公厅主任。他们俩在8月31日还陪同习近平会见了塔吉克斯坦总统拉赫蒙。
联系到李显龙此行同中国领导人会面时，一再感谢中方在十九大前的繁忙时段，拨冗会见自己，可见王沪宁和栗战书在十九大前，也是非常忙碌。
但还有一种可能，就是王沪宁和栗战书已经确定将在十九大后更上一层楼，担任政治局常委，因此并不适合在这个时候会见外宾。
四、李显龙会见王岐山成为国际热点
这次李显龙要求会见王岐山并成功举行会见，让李显龙此行获得国际媒体的更多报道。
一般而言，李显龙会见习近平和李克强是此行的重点，国际媒体都会加以报道。没想到他和王岐山的会见，引起西方媒体的跟进报道。例如路透社就突出报道王岐山在和李显龙会晤中所说的“自己给自己治病动手术是世界性难题”。
王岐山在中国反腐败过程中取得的成就，让国际媒体关注的同时，也让李显龙通过这次会面，获得了更多的国际媒体的曝光。
五、习近平给李显龙推荐了厦门什么好地方？
李显龙这次访华，其中一个地方就是习近平早年工作过的城市厦门。习近平当年在厦门任职时，也访问过新加坡。
李显龙抵达厦门时，在社交媒体上发布一则消息，说习近平给他一些建议，推荐他去厦门的一些地方。
李显龙没有透露习近平介绍了厦门哪些地方，不过，根据新加坡总理公署公布的李显龙这次访华的影片中，李显龙除了出席新加坡在厦门投资企业的活动外，还前往了厦门的一个美食市场，李显龙还对着这些美食以及“糖人”雕塑拍摄照片。据他透露，他是去了厦门的中山路步行街。
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