美军出招防止撞船！两艘被撞军舰修复需6亿美元

美国华盛顿自由灯塔网站9月20日发表题为《修复在撞船事件中受损的海军军舰将花掉纳税人6亿美元》的报道称，参议院军事委员会主席约翰·麦凯恩19日表示，修复两艘在撞船事件中受损的海军驱逐舰估计将耗资6亿美元。
一名委员会工作人员证实，这个数字是由海军海洋系统司令部提交给国会的。海军海洋系统司令部在提供数字时并没有给出费用的明细。
海军计划在本月底之前将“约翰·麦凯恩”号驱逐舰送到日本进行全面损伤评估。8月21日，该舰与一艘油轮相撞，造成10名美国水兵死亡。6月17日撞船事件中的美国“菲茨杰拉德”号驱逐舰将于10月底从日本驶往美国实施进一步的维修。
约翰·麦凯恩表示，“约翰·麦凯恩”号和“菲茨杰拉德”号无法出现在美国第七舰队的现实将使纳税人承担额外的成本，因为现在突然需要进行额外部署才能满足作战需求。
美国太平洋司令部司令哈里·哈里斯本月初对《日本时报》说，海军将在一年内替换受损的舰艇。哈里斯说，驻防圣迭戈的“米利厄斯”号驱逐舰明年将被分配给第七舰队，另一艘驱逐舰则来自圣迭戈或夏威夷。
鉴于在多起撞船事件中受损的三艘舰艇在“几个月到几年内”不能服役，麦凯恩对“我们海军的应战能力”提出了警告。
麦凯恩说：“美国海军舰艇搁浅或与其他船只碰撞的事情是不可接受的，而在七个月内竟然发生四起这样的事件确实令人震惊。”
另据美国《大众机械》月刊网站9月20日报道称，现在，美国海军军舰将凭借能够实时公布舰艇位置的自动识别系统在繁忙海域航行。这种姿态应该有助于其他船只判断美国海军舰艇何时在附近航行——但是，它对美国海军舰艇发现并躲避其他船只则没有多少帮助。
你可能会猜为什么海军要采取这一措施，即要求所有军舰在繁忙海域行驶时启用自动识别系统。美国的两艘海军驱逐舰——“菲茨杰拉德”号和“约翰·麦凯恩”号——今年与商船相撞。虽然这两起撞船事件仍在调查中，但似乎很明显，在这两起事件中，涉事舰艇都不知道碰撞即将发生。
自动识别系统是一个全球系统，旨在帮助海员定位和识别附近的船舶。自动识别系统每2至10秒通过甚高频海上发射机来发送船舶的位置、航速和航行状态。这些信息可以全球免费共享，包括在互联网上。该系统设计的目的是帮助避免碰撞，协助搜救行动并跟踪捕鱼船队。
美国海军舰艇虽然配备了自动识别系统，但没有被要求使用该系统。让事情变得更麻烦的是，包括“菲茨杰拉德”号和“约翰·麦凯恩”号在内的阿利·伯克级驱逐舰是第一批雷达反射信号减弱的美军战舰，从而使它们在附近的雷达屏幕上看起来比实际的更小。虽然这在战时有用，可以躲避敌方部队的侦察和瞄准，但对和平时期的商船来说则具有潜在的危险。
也就是说，公布自动识别系统数据只能部分解决问题。一方面，商船可能没有看到“菲茨杰拉德”号和“约翰·麦凯恩”号，另一方面，似乎驱逐舰上的人也没有看到商船。美国军舰配备了更好的雷达以识别其他船只，也理应能监测到附近水域的潜在威胁。撞船事件为何发生仍是目前调查的重点内容。
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