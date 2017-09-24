中国新一代企业家令世界称羡:"中国式创新"不再是模仿

英国《经济学人》周刊网站9月22日发表文章称，许多中国最有前途的企业家最近云集深圳蛇口，出席硅谷科技网站TechCrunch组织的一次会议。然而，被称为“BAT”的中国互联网三巨头百度、阿里巴巴和腾讯却在滴滴出行（一家将美国优步公司挤出中国的叫车服务企业）和ofo小黄车（一家正走向全球的共享单车初创企业）等初创企业面前黯然失色。
为“中国式创新”正名
文章称，这些初创企业是中国涌现的新一批创新型年轻企业的一部分。几年前，中国式创新意味着模仿和假冒，而现在的创新驱动力来自大胆且具有才华和全球思维的新一代企业家。投资者正投入巨资押注这些企业。2014年至2016年，大约770亿美元的风险投资涌向中国企业，高于2011年至2013年间的120亿美元。去年，中国在金融科技领域的投资居全球之首，在其他领域也正在接近全球领跑者美国。
根据最近的一项评估，中国89家独角兽公司（指估值不少于10亿美元的初创企业）的总估值超过3500亿美元，逼近美国独角兽公司的总估值。身家达10亿美元的富豪中国有609位，而美国有552位。
生存优势非常明显
文章分析，关于为何中国坚定的企业家能够迅速扩大他们的业务，存在三大原因：
首先，作为世界第二大经济体，中国经济的规模足以让企业仅依靠国内的成功就可发展壮大。中国国内的语言和文化比欧洲更统一，中国的基础设施（如道路和无线宽带）很新且质优，与美国不同。这些都是有利因素。
第二，中国购物者胃口极大且愿意冒险，这对拥有好产品但品牌不知名的创新者而言是一大优势。中国顾客还异乎寻常地渴望接纳技术。中国的手机和宽带网络普及率很高，使得初创企业能够以低成本打入巨大的市场。而且，中国正迅速变成一个无现金国度。中国第三方移动支付交易额去年增长3倍多，达到8.6万亿美元，而美国仅为1120亿美元。因此，中国迅速涌现出一批金融科技初创企业，而且是许多全球最有价值金融科技企业的诞生地。
第三，从通信和银行业到医疗保健，这些行业效率低下，甚至对消费者态度欠佳。这使得把顾客放在首位且使用最新技术的中国新公司，相对于发达市场中的同行来说，能够更轻松地超越本地区的其他现有企业。
中国政府支持初创企业，加快了交通等领域的创新速度。毕马威会计师事务所的戴维·弗雷认为，这是中国电动汽车注册数量和充电设施数量均远超美国的原因之一。
佼佼者将脱颖而出
文章称，单车之战是中国共享经济战争中最激烈的一场。ofo和摩拜是两家相互竞争的共享单车独角兽企业，估值均约为30亿美元。它们已将简陋的单车重新设计，使其成为与云服务器连接的智能设备。中国的大城市里到处都是各类竞争者提供的色彩明亮的单车。由于追踪技术使得没有必要再建专门的停车设施，因此可以在任何地点存取这些单车。这一便利性带来了需要解决的新问题。ofo正率先使用一种信用积分系统，奖励表现良好的用户，惩罚行为不端的用户，例如将单车停在道路中间的用户。
文章认为，中国的新企业家明显处于优势地位，但他们仍可能在许多方面遇挫。中国的高强度创新也可能导致企业发展之路充满坎坷。一些企业引人注目的崛起可能伴随着其他企业的快速陨落。即便如此，还是有充分理由相信，这些企业中的佼佼者将克服这些障碍，及时加强竞争力，并四处提供更好的产品和服务。一家中国初创企业甚至可能为全世界带来最难以捉摸的发明——会飞的汽车。
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