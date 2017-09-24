中国拟放松对外国车企和银行管制：对外开放新突破

境外媒体称，中国似乎要放松对外国汽车厂商和银行的管制了。
据彭博新闻社网站9月21日报道，中国有关部门正在起草一揽子改革措施，其中可能包括允许外资公司在中国庞大的金融业内获得合资企业的控制权；允许外国汽车厂商建立全资电动车企业，这将改变上世纪90年代开始实施的一项政策。
香港大学客座副教授夏春（音）说：“如果中国继续维持对外国机构的限制，可能会把特朗普逼到极点，使关系恶化。中国这次酝酿的改革可以一举多得。对内不会给市场造成多少压力，对外又能展现出积极的变化。”
荷兰商业银行驻香港经济学家爱丽丝·庞（音）认为，中国考虑这些举措不代表向特朗普卑躬屈膝，而是承认自己需要外国的专业知识——电动汽车行业尤其需要。她说：“他们需要外国投资者的知识和研发能力来提高成品的品质，更快地达到那个水平。”
另据香港《南华早报》网站9月21日报道，近几个月来，中国有关部门据信一直忙于组织内部讨论，研究是否应该允许外国机构在国内金融业掌握更多话语权。
《南华早报》援引彭博新闻社报道，中国正在积极讨论是否应该让外资发挥更大影响力，同时上调国内银行外资持股比例目前仅为25%的上限。
目前，海外金融机构与国内银行、证券公司及保险公司组建合资公司时，只能持有少数股份。欧美大型金融机构一直敦促中国政府向更多国外机构开放更多领域，允许外资发挥更大影响力。
中央财经大学教授郭田勇说：“随着外商对华直接投资缩水，讨论上调外资在内地银行的持股比例就显得更加紧迫，这是留住外资、吸引外资的方法。”
5月中旬，中国曾宣布将向美国信用评级机构、信用卡公司和美国牛肉开放市场。中美元首今年4月会晤时曾提出用于调整两国贸易关系的百日计划。上述开放措施被一些人称为百日计划的“早期收获”。
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