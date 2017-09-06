普京呼吁对话解决朝核危机 称"华盛顿有很多思维健康的人"

外媒称，俄罗斯总统普京表示，朝鲜局势不会发展到动用大规模杀伤性武器和爆发大规模冲突的地步。他6日指出，可以通过谈判化解局势。
据塔斯社9月7日报道，在东方经济论坛全体会议上，普京提醒说，他和日本、韩国领导人讨论了朝鲜问题。他强调，韩国总统文在寅表示必须通过外交手段解决朝鲜问题。他说：“我还和日本首相多次讨论过这个问题，他也持这种观点——必须寻找外交手段。”
普京也看到了美国政府缓和朝鲜半岛局势的意愿。他说：“我非常希望这种健康思维（在华盛顿）能占上风，我们将共同开展工作，朝着解决问题的方向迈进。我相信这种问题终将得到解决。”
普京表示，华盛顿有很多思维健康的人，国务院、国防部和中央情报局都有，他们明白需要谨慎行事。
据俄罗斯《观点报》9月6日报道，俄罗斯加大了为朝鲜危机寻找出路的努力，在这个问题上发出的倡议越来越多。普京很可能在东方经济论坛上公开提出俄罗斯的建议。
普京认为，朝美应当坐下来谈判。但由于美国现在不接受双边谈判，所以必须恢复2009年中断的六方会谈。
另据俄罗斯《独立报》网站9月7日报道，尽管东方经济论坛是一个商业议事平台，但平壤核试验把地区安全讨论推到了前面。6日，俄韩两国总统举行会晤。普京和文在寅都谴责了朝鲜的政策，但在制裁问题上意见不一。文在寅建议对朝加大施压，甚至切断石油供应。普京则呼吁对话。
7日，普京会晤日本首相安倍。不过，日本完全站在美韩一边，主张对朝施压施压再施压。俄方的立场则不同，主张朝鲜应暂停核导试验，美韩应暂停在朝鲜半岛附近举行军演。对于如何解决问题，双方仍各持己见。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost