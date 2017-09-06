美联储副主席费希尔因“个人原因”提前辞职

法媒称，美联储副主席斯坦利·费希尔6日宣布，他将于下个月卸任，这为特朗普总统创造了填补美国央行管理委员会五个关键职位空缺的机会。
据法新社华盛顿9月6日报道，随着费希尔的离开，特朗普将能提名美联储管理委员会的三位最高层官员，包括任期将于明年2月3日结束的美联储主席珍妮特·耶伦。
美联储称，73岁的费希尔将于10月13日离职，比原定的副主席任期结束日期提前了约八个月，比他作为管理委员会成员的任期结束日期提前了两年半。
费希尔离开美联储正值一个关键时刻，这家央行在美国货币政策方面正面对不断加深的困境，并准备结束在2008年全球金融危机后出台的大规模刺激计划。
费希尔的卸任也正值白宫计划收回在全球金融危机后实施的金融和银行业保护措施之际，而这些措施是他和现任以及前任美联储管理委员会成员一直大力捍卫的。
费希尔在一封简短的辞职信中说，他的离开是因为一些未指明的“个人原因”，他称美联储在危机后稳定金融体系的努力是一项成就。
费希尔写道：“我在管理委员会任职期间，经济继续走强，为美国劳动者增加了数百万个就业岗位。”
到明年2月份，特朗普将有机会提名七名管理委员会成员中的五名，这使他能够选择可能不太会加息或支持严格银行监管的官员。
报道称，今年7月，特朗普选择让投资银行家、前财政部官员兰德尔·夸尔斯加入美联储，担任负责银行业监管的副主席，这是表明白宫可能推动放松金融业监管的又一个迹象。参议院将于下周就夸尔斯的提名进行初步投票。
特朗普称，他正在考虑是否提名其高级经济顾问加里·科恩接替耶伦出任美联储主席。但他还说可能会让耶伦留任。
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