以色列开发适应未来战场防务新技术 装甲车将配智能辅助作战系统

以色列《耶路撒冷邮报》网站9月5日发表了题为《以色列披露能预测未来战场的新防务技术》的报道。
随着对手们持续发展军事能力，以色列设法做到至少领先它们一步：预测未来战争中需要何种类型的技术。
以色列国防部武器与技术基础设施发展局（MAFAT）负责人丹尼·戈尔德准将4日在特拉维夫基里亚陆军总部一场面向军事记者的新闻吹风会上称：“MAFAT正尝试在威胁和技术两个方面预测未来战场。”
MAFAT在向以色列国防军提供技术、令其可能在所有领域胜过对手方面发挥着至关重要的作用。
戈尔德简单描述了预计以色列国防军将使用的几款系统，包括先进的面部识别技术、以色列一家初创企业开发的一款轻型四旋翼武装飞行器，以及一款新型“卡梅尔”装甲战车。
在2014年针对哈马斯的“护刃行动”中，以色列国防军在加沙地带狭窄的街道和巷子里作战。上述重约35吨的“卡梅尔”履带式装甲战车吸取了当年的教训，其设计目的是便于操作、成本相对低廉、灵活以及致命，其火力旨在进行近距离城市作战，还将配备“智能战术辅助决策”系统，可向乘员提供作战辅助，例如综合战术信息，显示最佳行进路线等。
戈尔德说，这款被称为“卡梅尔”的装甲战车正由MAFAT和国防部梅卡瓦坦克局开发，将成为装甲车领域“一次重大飞跃”。
戈尔德说，与伊朗及其他国家等军事能力“已显著提升”的对手相比，以色列领先一步。
戈尔德说：“在网络空间，我们想要全面的防护和情报控制。”他解释说，在约旦河西岸最近一轮巴勒斯坦人暴力活动期间，使用先进摄像头和其他技术进展对于提早防止恐怖袭击发挥了重大作用。
戈尔德说，MAFAT正投入大量精力和资金确保边境不受现有及未来威胁影响，无论这些威胁来自导弹、无人机、网络攻击，抑或是来自水下和地下的威胁。
目前一个正在计划中的保护以色列不受海上威胁的项目涉及两艘无人潜艇。其中一艘名为“凯撒”号，属于小型潜艇，将主要用于侦察和测绘任务。该潜艇处于全球技术前沿，其特点是能够几乎垂直地快速下潜。
戈尔德说：“我们需要拥有什么，才能领先我们的对手？提前考虑每一种解决方案怎样才能适合各方面需求，这非常复杂。”
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