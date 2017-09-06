大陆海军比肩日本海上自卫队 但远洋作战舰艇仍不足

台媒称，大陆近年持续发展海军，造舰如“下饺子”般的速度，引起国际社会高度关注。
据台湾中时电子报9月5日报道，大陆智库近日发布《中国非传统安全研究报告》指出，解放军海军先进程度上已经追上日本海上自卫队，火力投射、联合作战及舰队规模更是有过之而无不及，但远洋作战能力与海上反恐能力则有待提升。
该报告由四川大学中国西部边疆安全与发展协同创新中心、浙江大学非传统安全与和平发展研究中心、社科文献出版社共同推出。报告指出，解放军海军近年开始实施的近海防御、远海护卫军种战略正逐步落实、提升。
不过，比较“短板”的部分，报告分析，首先是舰队编制比例不均，解放军海军拥有一艘航空母舰，潜艇数量却达到53艘，后者比例过高，很大程度限制解放军海军战力。
报告指出，潜艇是一个功能单一的舰种，其主要用途是海上封锁、破坏海上交通线，并不具护航等功能，在应对海盗和海上恐怖主义威胁时用处不大。
其次则是远洋战力，报告指出，规模堪称亚洲第一的解放军海军拥有300多艘舰艇，然而具备远洋作战能力的仅有一艘航空母舰、六艘052C驱逐舰和数量更少的052D驱逐舰、三艘071型船坞登陆舰、20艘054A护卫舰和5艘核潜艇，数量明显不足，连带影响远洋作战能力。
报告认为，海盗和海上恐怖主义是中国大陆走向海洋强国的进程中面临较为重大的非传统安全威胁，有关单位应强化舰队结构、设立海外补给中心、增加大型综合补给舰，以及提升人员素质等方面的工作。
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