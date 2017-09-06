中国货币市场基金人气飙升 监管机构出手防风险

英媒称，中国将对具有“系统重要性”的货币市场共同基金收紧监管，此举可能迫使蚂蚁金服（Ant Financial）的高人气基金降低投资组合风险，并降低投资者可获得的收益率。
据英国《金融时报》9月5日报道，近年来，随着中国投资者寻求银行存款的高收益率替代品，货币市场基金人气飙升。根据万得资讯（Wind Information）的数据，此类基金总资产在6月底达到5.48万亿元人民币。
但分析师们警告，尽管中国投资者一窝蜂从银行存款转投货币市场基金，这类基金却并不像银行那样受到资本和流动性规定的限制。
中国证券监督管理委员会（CSRC）9月1日晚发布规则，要求货币市场基金限制其对任何单一借款人、对信用评级较低资产的风险敞口。
该监管机构还表示，它可能会同中国人民银行（PBoC）制定专门针对“被认定为具有系统重要性的货币市场基金”的监管规则。
虽然该机构没有提供这类基金的定义，但是蚂蚁金服的余额宝几乎肯定会获得这个称号。截至6月底，余额宝拥有1.4万亿元人民币资产，占中国货币市场基金资产总额的四分之一以上。
报道称，蚂蚁金服是电子商务巨头阿里巴巴集团（Alibaba Group）的金融关联企业。余额宝的高人气源自其与蚂蚁金服运营的在线支付服务“支付宝”（Alipay）的无缝对接。分析师们表示，这种霸主地位也带来风险。
“中国少数几家资产管理公司的高度资产集中带来货币市场风险，因为这些大型基金做出大规模或突然的资产重新配置可能影响市场流动性或定价动态，”评级机构惠誉国际信用评级有限公司在7月份的一份报告中表示。
报道称，流动性是一个特别令人担忧的问题。货币市场基金持有的57%资产为存款或其他类似现金的工具。其余资产是债券，收益率更高，但在市场承压的时候可能难以出售。货币市场基金的大部分资产都与商业银行挂钩。
新规则通过限制对单一机构的敞口，迫使货币市场基金实施多元化。货币市场基金持有的来自单一银行的现金存款、债券或其他资产在价值上不得超过该行净资产的10%。来自单一机构的资产不得超过货币市场基金净资产的2%。
根据新规则，货币市场基金对银行或企业发行的、信用评级低于AAA的工具的投资不得超过自身资产的10%。
“新规则对于基金管理人进一步改善流动性风险管理机制和加强内部风险管理能力有积极作用，”蚂蚁金服在向英国《金融时报》发表的声明中表示。
报道称，近月来，余额宝已两次下调单一投资者可以持有的金额上限。目前的上限是10万元人民币，远低于4月的100万元人民币。
发达国家的监管机构近年也寻求加强对货币市场基金的监管。当美国的Primary Reserve基金在2008年跌破面值时，投资者竞相从货币市场基金赎回，从而引发金融市场恐慌。美国规范这类基金的新规已在去年10月生效。
报道称，中国的新规则虽然聚焦于货币市场基金的安全，但它们与监管机构近期关注银行日益依赖货币市场资金（而不是客户存款）可能带来的风险是吻合的。那包括从货币市场基金以及其他银行借款。
中国证监会的最新规则将于10月份生效。
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