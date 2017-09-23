阿里巴巴上市三周年 马云：简简单单地吃个泡面就好

如果你的企业迎来了上市三周年的纪念日，而这家企业又已经在这三年里成长为了世界上规模最大的几家科技企业之一，你会怎么庆祝？
也许是在黄金时段包下一分钟的电视广告，也许是在企业内部举行一个大派对，也许是慷慨地向投资者们派发分红。
但马云说，我还是简简单单地吃个泡面就好了。
9月19日，阿里巴巴迎来了在美股市场上市三周年的纪念日。在这样一个非常有纪念意义的日子里，阿里巴巴集团董事局主席马云会有什么特别的庆祝举动，也成为不少人关注的焦点。但据阿里巴巴创始人、阿里巴巴B2B事业群总裁戴珊于9月20日在头条号上发出的内容来看，这一天对于马云来说并没有太大区别。
图片中，马云正在桌前低头吃着一份泡面，面前的配菜是咸菜和腌蒜。戴珊的配文是：“这三年发展的背后，这个白衣男人和他身后的阿里人，很多日子是这样过的。”
而马云也在自己的微博上发出感概：“一晃上市三年了，时间都去哪儿了？”除此之外，他还在纪念日的前两天去了纽约，现场观看了世界著名拳王戈洛夫金和墨西哥拳王阿瓦雷斯的一场拳击比赛。从他轻松的描述来看，上市三周年只是弹指一挥间。
2014年9月19日，阿里巴巴正式登陆纽交所，开盘价92.75美元，较发行价上涨36.3%。截至当日收盘，阿里巴巴股价暴涨25.89美元，报收93.89美元，涨幅达38.07%，市值达2314.39亿美元。这也使得阿里巴巴在上市当天就超越了Facebook，成为仅次于谷歌的第二大互联网公司。
对于上市，马云在当时接受采访时表达的更多的是期待，而非兴奋。他在接受媒体采访时就表示：“没有人可以一定保持成功，但你必须有自己的努力理念，去吸引年轻人，我们必须对得起我们手头上的责任和资源、人才，这就够了。运气不是我们可以左右的，我们十五年来已经很有运气了，所以未来只能靠更加努力。”
他认为，对于阿里今后的发展，他更关注的是长期的成绩，关注未来三年、五年、十年的变化；一个季度的变化实在不算大事。
不过，在上市三年之后，阿里巴巴在美股市场上的表现已经达到了一个阶段性高度，马云也的确有理由暂时放松一下。
美国时间9月13日美股收市后，阿里巴巴股价股价上涨2.16%至179.10美元，总市值突破4500亿美元，达到4530亿美元。相比于三年前，阿里巴巴的市值基本翻了一倍。
阿里巴巴在8月17号发布了2018财年第一财季财报，当季实现营收501.84亿元人民币，同比增长56%。净利润为140.31亿元人民币，同比大增96%。若不按美国通用会计准则，净利润更是高达200.19亿元。
阿里巴巴集团CEO张勇表示：“阿里巴巴在2018财年迎来了一个强劲的开端，反映出公司各项业务的优势及多样化，以及我们为阿里巴巴平台上的消费者所带来的价值。我们的技术正在推动公司各项业务的强劲增长，同时也加强了阿里巴巴在核心电商业务以外的市场地位。随着我们不断进行创新，推动阿里巴巴生态系统中各项业务产生协同效应，我们对未来充满信心。”
这也为今年以来阿里巴巴股票一直呈现的上涨势头添了一把火。自从财报发布后，阿里巴巴的股价持续上涨，今年以来，阿里巴巴的股价涨幅已超过100%。华尔街30家国际投行上调阿里目标股价，其中德银、瑞银、野村证券、DBS星展银行等19家投行给予超过200美元的目标价。
而在最近，阿里巴巴又开始了新的全球性“超级9月”促销活动，以帮助中小企业以安全和低成本的方式降低国际贸易壁垒，同时帮助它们从中国的采购季中获得更多商机。这也为阿里巴巴带来了更大的增长空间。阿里巴巴集团CFO武卫此前表示，2018财年收入增幅指引为“45%-49%”，也许它们市值的下一个突破点也将在不久后到来。
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