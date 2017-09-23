文在寅：韩国不谋求吞并朝鲜 不希望其崩溃

韩国总统文在寅9月21日在联大发言表示，“韩国不希望朝鲜崩溃。不追求吞并朝鲜或者人为的实现统一。如果朝鲜现在做出决定，站在历史的正确一边，我们愿意与国际社会一起向朝鲜伸出援手。 ”
同时，他还表示，朝核问题应平稳有序地解决，不能破坏半岛的和平与稳定。他同时呼吁国际社会加强努力，直到朝鲜主动弃核。文在寅称，他希望朝鲜能够选择通往和平的道路。
文在寅呼吁联合国扮演更积极角色
文在寅呼吁联合国在朝鲜半岛问题中，扮演更积极的角色。文在寅称，从根本上斩断挑衅与制裁的恶性循环，是亟需联合国发挥的重要作用。此外，文在寅还呼吁朝鲜停止敌对挑衅，响应国际社会的对话要求，以可验证、不可逆的方式放弃其核导计划。
文在寅：欢迎朝鲜参加平昌冬奥会
在发言中，文在寅还欢迎朝鲜参加2018年在韩国平昌举行的冬季奥运会，并希望这将为促进和平创造契机。
他表示：“当我想象朝鲜运动员在冬奥会开幕式上走进体育场，朝鲜和韩国的联合拉拉队与来自全世界的人们站在一起，热情地欢迎他们时，我的心中就充满着极度的喜悦，这不是一个不可能实现的梦。 ”
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