亚马逊提交无人机专利 随时随地为电动汽车充电

最近，电子商务巨头亚马逊公司提交了一项专利，似乎能够给一些电动汽车实时充电充满疑虑的人找到答案，而且相比于其他解决方案，亚马逊的最新专利听上去更实用，也更为科学。根据这份最新申请的专利描述，亚马逊这款无人机能够搭载一个电池充电器，可以给道路上行驶的任何一辆电动汽车的电池进行充电，至少能够让电动汽车有足够的电量开到最近的充电站。
这个专利似乎很疯狂，因为无人机本身就需要足够多的电量才能搭载足够重的货物，并且一般无人飞机的飞行时间也非常有限。事实上，确保无人机本身的电量充足，而且，能够支持一定范围内的电动汽车能够随时充电这个想法非常具有挑战性。
不仅如此，续航能力还不是无人机给电动汽车充电的唯一障碍，根据该专利的描述，亚马逊无人机可以停落在电动汽车上，然后与汽车对接，并且持续给电动汽车提供电力，以维持其继续行驶。这意味着，电动汽车制造商可能需要对自己的车辆进行一些改装，至少要给亚马逊的充电无人机留个位置。
当然，现阶段这并不是一个超现实的概念，换句话说，这个想法其实具备一定实际应用潜力，特是如果未来电动汽车大面积普及之后，利用无人机提供电力支持似乎并不是天方夜谭。
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