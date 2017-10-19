西班牙F-18坠毁：飞行员或为避免撞向商业中心放弃跳伞

西班牙《国家报》网站10月17日报道称，西班牙空军最近灾祸不断。26岁的中尉费尔南多·佩雷斯·塞拉诺16日身亡，他驾驶的F-18战斗机在从马德里托雷洪-德阿尔多斯空军基地起飞不久后坠毁。飞机发动机出现故障，“没有足够力量”来完成操作，最终撞向距离跑道不远的地面。
在军用飞机事故技术调查委员会的报告出台前，所有迹象都表明，是发动机故障导致16日的F-18战斗机坠毁事故。这架空军战机在上午11点起飞演练，飞机在跑完整个跑道（跑道长4.2公里，是欧洲最长跑道之一）后上升了几米，然后就摔向地面。飞机坠毁在基地范围之内，距离跑道尽头约100米。飞机坠毁时发出巨大声响，冒起黑烟。飞行员没有弹出座位跳伞，或许是因为没有时间，或许是为了避免飞机撞向商业中心。
军方消息人士指出，飞机机师在起飞前不久曾警告说飞机发动机声音奇怪。国防部发表声明称，事故原因在于“飞机失去动力”。而国防大臣玛丽亚·多洛雷丝·德科斯佩达尔则解释说，事故是因为F-18“未能完成起飞，没有足够力量起飞”所致。
F-18战斗机有两台涡扇发动机，也可以依靠一台涡扇发动机飞行和着陆。故障可能影响到两个发动机的共同部件，或者当一个发动机出现故障后，飞机缺乏足够动力。故障发生时，飞机应该已经无法停止起飞。据了解，遇难的飞行员佩雷斯·塞拉诺中尉的累计飞行时间超过700小时。
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