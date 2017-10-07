十九大展示中国自信新外交

澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站10月17日刊文称，全世界目光都投向北京。有迹象表明，中国更加自信的新外交将以前所未有的方式在此次全国党代会上得到展示。
文章援引《人民日报》报道称，五年来习近平乘坐专机完成28次出访，飞行里程约57万公里，累计时长193天，足迹遍及五大洲、56个国家以及主要国际和区域组织。
英国伦敦大学国王学院中国研究中心教授克里·布朗说：“此前的大会主要是谈国内问题。但由于特朗普提供的机会和习近平近几年在外交政策方面的勤奋工作，这将是第一届全球性的党代会。”
香港浸会大学教授高敬文说，过去五年中，在美国所遇到麻烦的帮助下，习近平推动中国到达“大国博弈的最重要位置”。
美国《国家利益》双月刊网站10月17日刊发题为《十九大后，中国的外交政策很可能会变得更加自信》称，中国现在比任何时候都更想扩大全球领导力，尤其是通过其“一带一路”倡议。
文章称，习近平一直在加强军队的专业化程度，并致力于将解放军打造成一支能在多个领域作战并取胜的现代化灵活军队。
文章称，更强大和高效的军队当然是重塑中国过去荣光的一部分，但这也是实现习近平“中华民族伟大复兴的中国梦”这个重要目标的一个方式。
文章称，最终，中华民族的伟大复兴可能指中国要在军事、经济和外交上不仅支配亚太地区，而且支配全世界。
《澳大利亚人报》网站10月18日刊发文章称，习近平想把握住美国正退缩这一机遇，通过一系列大胆的举措重塑全球体系。这些举措将使中国超越美国成为现今最具影响力的世界大国。
文章称，与特朗普形成鲜明对比的是，习近平正掌握着当代全球外交的语言并为其所用。
文章称，中国正在打造一个“人类命运共同体”。通过这一理念，中国让自己在联合国人权理事会发挥主导作用。中国希望通过这一理念改变整个人权框架。
文章称，习近平对经济全球化大加赞赏，并且是环境主要的捍卫者。他说：“《巴黎协定》的达成是全球气候治理史上的里程碑。我们不能让这一成果付诸东流。”
美国援助行动调查追踪机构的新报告称，中国不久就会取代美国，成为发展中国家的最大援助国。
文章称，习近平还是了不起的全球治理专家。他有关治国理政的著作已由中方翻译成20多种语言，并在全球发行了600多万册。
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