朝鲜或10月再射导弹 美日韩保持高度戒备状态

外媒称，据韩国军方8日消息，还没有迹象显示朝鲜即将发射导弹，但部分导弹设施及基地不断出现异常动向，韩美军方加大侦察力度保持着高度戒备状态。
据韩联社10月8日报道，驻韩美军的U-2S高空战略侦察机、韩军的RC-800侦察机、RF-16侦察机、E-737“和平之眼”预警机、P-3C海上巡逻机都加强了对朝监视活动。韩军还向半岛东部海域出动搭载SPY-1D雷达的“宙斯盾”驱逐舰，地面有“绿松”陆基预警雷达严阵以待，上述雷达可在朝鲜发射弹道导弹的两分钟内发现目标。
韩美军方认为，朝鲜有可能在美国法定节日哥伦布日（9日）或劳动党建党日（10日）发射导弹。
据共同社10月7日报道，安倍政府预想在众院选举发布公告的10日可能出现朝鲜发射导弹的情况，正加强警戒。在正值朝鲜劳动党建党纪念日的这一天，政府认为朝鲜可能采取示威行动，当天以后也将维持高度警戒监视态势。
日本防卫相小野寺五典解释称“危机管理已做好万全准备”，有意彰显应对能力。小野寺透露，为随时能赶往官邸，选举期间他将留在东京都内。
另据合众国际社10月5日报道，朝鲜的挑衅行动在华盛顿并没有受到轻视，那里的决策者仍在衡量军事选项，尽管会面临潜在的灾难性后果。
美国中情局朝鲜半岛站前副站长布鲁斯·克林纳表示，他听说“特朗普政府的军事选项正在增加，而不是减少”。他补充说，在美国政府内部，有人正在谈论“在18个月内解决朝鲜的5个方案”。
报道称，预测朝鲜的下一步往往是猜谜游戏。但越来越多的人预计，平壤在10月份庆祝劳动党建党纪念日期间可能会进行更多的试射。
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