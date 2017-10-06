朝鲜发誓完成“核武大业” 粉碎美国制裁扼杀活动

朝中社称，朝鲜劳动党第七届中央委员会第二次全体会议7日在平壤举行。朝鲜劳动党委员长金正恩指导会议并作了报告。
据朝中社10月8日报道，金正恩分析了当前围绕朝鲜的复杂国际形势和面临的一些重大问题。他指出，美国纠集仆从势力在联合国安理会连续炮制“制裁决议”，为完全扼杀朝鲜的主权、生存权和发展权拼命猖獗。
金正恩严肃阐明，朝鲜的核武器是朝鲜人民为应对美帝国主义的核威胁、捍卫祖国的命运和主权而长期浴血斗争所带来的宝贵结晶；是坚决维护朝鲜半岛和东北亚的和平与安全，可靠地保证朝鲜民族的主权、生存权和发展权的强大遏制力；是驱散核乌云，保证人民能在蔚蓝的天空下过上自主的幸福生活的正义宝剑。
金正恩强调，要高举自主的旗帜、自力更生的旗帜，进一步加强自己的力量，果敢粉碎敌人冒险的核战争挑衅和卑鄙的制裁扼杀活动。
金正恩强调，当前的形势严峻、我们的前进面临着困难。他呼吁大家紧密团结，为争取革命最后胜利勇往直前。
另据路透社10月8日报道，朝鲜领导人金正恩表示，核武器是一种“强大遏制力”，它确保了朝鲜的主权。此前数小时，特朗普称对付朝鲜“只有一种方法才会奏效”。
官方媒体称，金正恩7日在演讲中称，事实证明朝鲜的“并举路线”——即经济增长和核武器研发并行发展的政策——是完全正确的。
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