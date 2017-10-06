澳大利亚前总理陆克文赴英国读博专研习近平世界观

台媒称，澳大利亚前总理陆克文近日传出赴英国牛津大学攻读博士。一向被视为“中国通”的他，将于下月进入牛津大学中国中心，专研中国国家主席习近平的“世界观”。
据台湾“中央社”10月7日援引外媒报道称，陆克文还表示：“有朝一日说不定我还能靠这拿个博士学位。”
报道称，陆克文目前担任纽约智库亚洲协会政策研究院院长。他表示，亚洲协会的工作仍然会是他的首要工作。
现年60岁的陆克文讲一口流利汉语。公开资料显示，他10岁时，母亲送给他一本有关中国古代文明的书，从此他开始对中国文化产生浓厚兴趣。陆克文大学时开始学中文，还为自己取了“陆克文”这个中文名字。上世纪80年代他曾经赴台湾地区留学，就读于台湾师范大学。
陆克文在2007年11月24日的国会大选中带领工党击败自由党，于同年12月3日出任总理。但在2010年6月24日因工党内部不满被迫下台，成为澳大利亚史上首位赢得大选但第一届任期未满即下台的总理。
陆克文在2013年6月26日澳大利亚议会党团表决中获胜，二度成为工党领袖，并再次成为澳大利亚总理。然而，工党在2013年9月7日举行的澳大利亚联邦大选中败选，他随后在同年9月18日结束总理任期。
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