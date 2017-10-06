朴槿惠律师集体辞职 朴槿惠：今后就按法官意思审

据韩联社10月16日消息，朴槿惠律师集体辞职。并表示：“什么辩论都是无意义的结论。”
当日，朴槿惠在受审198天后首次吐露心声并否认全部犯罪事实，并称“完全没有想到会被自己信任的人背叛，并因此名誉扫地”。朴槿惠同时坦言自己和律师都“深感无助”，她说，“对法官的信任已经没有意义，今后就按照法官的意思审吧。”
朴槿惠：因为一个人的背叛 名誉和生活都毁了
据韩联社10月16日报道，继韩国法院13日签发延长拘捕令后，韩国前总统朴槿惠16日接受庭审时首次发声，否认全部犯罪事实，称希望利用法律对其进行的政治报复到此为止，并称自己将负起全部责任，希望不要连累政府和企业等无辜人员。
据报道，这是朴槿惠被押受审后首次在庭审时发声。朴槿惠说，“之前每周接受4次审判的半年日子十分灰暗，完全没有想到会被自己信任的人背叛，(因为一个人的背叛)而名誉扫地、生活不再平静。最让我痛苦的是，不少信任我并为国家兢兢业业的政府官员和为国家经济奉献的企业人士被我牵连受审”。
朴槿惠强调，“我从未因私滥用总统的权利，从未接受任何财团和企业的贿赂。因为相信法律、相信法庭会查明真相，因此过去半年的时间一直选择忍耐。今天本应是我被释放的日子，却因法院接受了检方的要求延长拘捕在此受审，这一结果让我很难接受”。
朴槿惠表示，自己对法院公正审判的信任变得毫无意义，今后的日子可能会很艰难，但不会放弃。她相信真相总会大白，称自己会为这起套上“历史枷锁”的事件负全部责任，希望法庭能够放过那些被她牵连的政府和企业人员。
法院延长关押期限6个月
今日(10月16日)原本是朴槿惠关押期限到期的日子。但上周，韩国中央地方法院考虑到朴槿惠有“销毁证据的可能性”，决定延长关押期限。16日，朴槿惠的辩护律师柳荣夏出席庭审时，反问法院“你们究竟担心朴槿惠毁灭何种证据，这个证据又在何处？”
柳荣夏还说，“律师团作出这个辞职决定，或许会招致别人‘不负责任和耍小动作’的批评。但我们会勇敢承担。”他指责法院13日延期拘捕朴槿惠的判决“毫不合理”，称“这将是韩国司法史上最耻辱的黑历史。”
朴槿惠的拘留时间最长将再延长6个月，即明年4月才能释放。
由于担心朴槿惠被释放后可能不愿再参加庭审，检方9月26日向法院提出申请，要求将关押时间延长6个月，以彻底查清此案。
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