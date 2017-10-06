班农宣战建制派 在美政坛投出炸弹

香港《东方日报》网站10月16日刊发题为《挥刀砍向建制派 班农心向特朗普》的文章称，班农离开白宫之后，很多人认为他和特朗普的关系已经破裂，没想到如今再次杀向政坛，挥刀砍向共和党建制派。班农的这一计划，无异于在美国政坛扔下一颗炸弹。
文章称，离开白宫近两个月后，美国总统特朗普的头号智囊班农开始发声，将枪口对准共和党内的建制派。班农宣布，他将向共和党内的建制派宣战，将那些不支持特朗普的共和党建制派赶出国会。
据班农公布的讯息，明年的国会中期选举，他将挑战除了得克萨斯州参议员克鲁兹以外的所有共和党候选人，阻止他们再次进入国会；不狙击克鲁兹，是因为班农认为克鲁兹符合特朗普的民粹主义政治理念。班农再次杀向政坛，挥刀砍向共和党建制派，是因为他认为目前共和党建制派控制的国会，已成为特朗普执政的阻力。
文章称，在班农看来，共和党控制的国会本应成为特朗普实行民粹主义政治理念的重要帮手，但特朗普上任以来，国会不仅没有成为特朗普的帮手，反而处处成为掣肘，在医保和移民等重要问题上，不断否决特朗普提出的重要政策法案。班农认为，既然这些共和党人不能成为特朗普的政治同盟军，就应该让他们走人。
文章称，班农的这一计划，无异于在美国政坛扔下一颗炸弹。美国政坛早已见识过班农的威力，在去年的总统选举，可说是班农以一己之力将处于劣势的特朗普送进白宫。班农离开白宫之后，很多人认为他和特朗普的关系已经破裂，很可能退出政坛，没想到两人的关系并没有破裂，班农仍然心向特朗普，为特朗普保驾护航。
文章称，班农刚一出手，人们就已经感觉到其威力。早前班农已同多位共和党捐款人会面，向他们传达了自己的计划，并得到这些金主的积极响应。这些金主同样认为，如果共和党人控制的国会什么立法都无法通过，还不如将其推倒重来。在美国政治选举中，金钱因素至关重要，班农控制了共和党的金主，就可能得到自己想要的结果。
文章称，上月在亚拉巴马州举行的共和党参议员初选中，班农支持的候选人获胜，政坛为之哗然，人们担心班农旋风再次席卷美国。一旦班农的目标实现，共和党建制派被赶出国会，特朗普获得国会全力支持，美国将会走向何方，是人们最关注的事情。
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