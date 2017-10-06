马克龙展示“左右开弓主义”

法国《费加罗报》10月10日发表题为《马克龙发出法国声音》的文章称，马克龙在国际舞台上发出法国的声音，其立场和唐纳德·特朗普正相反。不过，在表象和谈话能力之外，美法关系至少依然保持了各自国家前任总统时期的强劲水平。
文章称，埃马纽埃尔·马克龙9月19日在联合国大会上呼吁用“多边主义”重塑联合国。之后一周，他又在巴黎索邦大学提出“重建一个主权、统一和民主的欧洲”。这两场讲话成为其对外政策的奠基性时刻。两者互为补充。在马克龙看来，法国不仅是个中等强国，还是个短暂的强国。像法国这样的国家主权，当下有必要让渡给欧盟，因为只有后者因其体量才可以应对一个全球化世界面临的重大挑战。
文章称，在联合国的舞台上，马克龙发出了法国的声音，这一声音多年来曾越来越难于听到。他的立场和唐纳德·特朗普的立场正相反。不过，在表象和谈话能力之外，美法关系至少依然保持了各自国家前任总统时期的强劲水平。
文章引述巴黎政治学院教授贝特朗·巴迪的话表示：“在当今的联合国安理会常任理事国中，马克龙是唯一能够在多边主义之上提及以社会和发展为中心的全球治理利害关系的人。”同时他也在考虑，“法国外交是否足够强大可以支撑这一使命”。
文章称，面对193个联合国成员，法国总统展现的是“被遗忘者的代言人”形象，反对特朗普的“单边主义”方式以及他的“美国优先”。
马克龙在演讲时强调：“在一个命运共同体中，我们必然相互联系。全球的平衡近年来深刻改变，世界再次多边化，这意味着我们必须重新理解对话的复杂性和丰富性。”
蒙泰涅研究所的多米尼克·莫伊西指出，“面对特朗普，法国有机会代表西方自由而民主的理性”。安格拉·默克尔被削弱，英国脱欧让英国政策无暇他顾。
《纽约时报》社论作者罗杰·科恩在法国总统联大讲话次日评论说：“马克龙代表了美国的盟友们限制特朗普毁灭性一面的终极期望。”尽管两者有分歧，美法领导人不停地甚至是过度地展现他们之间的“友谊”。当特朗普威胁摧毁朝鲜或者抨击伊朗核协议时，马克龙被认为有能力影响前者和减少其所带来的损失。
文章引述巴黎政治学院教员尼古拉·唐泽的分析称：“面对特朗普，马克龙是正面典型。但是，双方也存在战术和战略上的一致。马克龙不是反大西洋主义者，而是恰恰相反。排除总统的个性，马克龙的优先在于同华盛顿一道合作。”
文章称，马克龙由此在纽约的讲话中承认“多边主义勉强应对核扩散的挑战”。同时，他也反对军事升级。他也认为武力是最后的手段，但要在多边主义框架下具有国际合法性。他也承认伊朗核协议的局限性，但需要补充完善而不是推翻。以启蒙时代诞生的价值观的名义，对欧洲作为载体的“共同财富”的确认是其世界观的基石之一。在《观点》周刊的长篇专访中，他希望看到欧洲成为“自由世界的领导者”。在对外政策上同样如此。这就是马克龙的“左右开弓主义”的真实体现。
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