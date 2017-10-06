大学教授殴打女环卫工还辩称：“不了解国情才打的”

中秋节刚过，一个高薪教授殴打女环卫工的新闻在网络炸开了锅。
消息一出，因为教授与女环卫工的特殊身份，马上引起网民的愤怒与热议，评论多达1.3万。
市民目击：大学教授殴打环卫女工
事情发生在10月4日下午，家住西安市未央区沁园小区的市民查先生爆料称，“10月4日下午2时许，我正在屋里准备休息，听见窗外有人哭泣，过了几分钟，哭声越来越大，我透过窗户看到，一女环卫工从垃圾堆里慢慢爬起来，一女子正推搡这环卫工，并且叫嚣到：‘我挣多少钱，你挣多少钱，你挡着我挣钱。’同行的一男子欲上前继续殴打环卫女工，这时，我从窗户里喊，‘你欺负环卫工，要不要脸！’”
两人发现被人看到，男子欲倒车逃跑，已被小区里的几名住户制止。有住户随即报了警。
爆料人称，打人的男子姓葛，是陕西科技大学才聘请回来的教授，是个博士，刚刚回国。在派出所做笔录的时候，据其助手解释，该教授是农村出身，在美国和日本待了几年才回国，不了解国情才打人。
大学回应：将依据校纪校规严肃处理
陕西科技大学的官网显示，葛某是“学术骨干”，1979年出生，陕西扶风人，教授，硕士研究生导师。2005年硕士毕业后，赴日本深造取得博士学位。2016年7月回国工作。那时起至今，为陕西科技大学材料科学与工程学院教授。
10月5日凌晨1时23分，陕西科技大学通过官方微博回应称：2017年10月4日下午，我校教师葛某与一名校外承包垃圾清运人员发生冲突。事件发生后，学校决定暂停葛某岗位工作，学校将根据公安机关的调查结果和责任认定，依据校纪校规对葛某进行严肃处理，有关情况将及时公布。
葛某还手写了一份道歉信，称自己十分悔恨。
当事女工：“他来医院了，但没当面道歉”
据悉，被打的环卫女工刘女士今年40岁。她回忆说，当时，她在小区里清理垃圾，垃圾车的确挡住了葛某的车，但她一直给葛某说稍等一下，“他等了约有2分钟，最后一桶垃圾已经清理完了，我打算倒车的时候，他就冲上来在我头部打了一拳，我就晕倒了。”
刘女士说，事发后第三天晚上，葛某到医院来看望她，只是说当时很冲动，不该打人，随后，葛某的岳母和妻子来医院说让原谅他，“但他并未当面道歉，我希望他能当面说一声‘对不起。’”
经过初步诊断，刘女士除了多处软组织损伤之外，右侧上颌骨骨额突骨折，还需要做近一步检查。
教授妻子：“这件事情对两家都是伤害”
事发后，葛某的爱人前往医院看望女环卫工，她表态说，“我不愿意再回顾事件的过程了，不管怎么，打人肯定是不对的，我们不推卸责任，一定给大姐看好病。”
葛某的爱人说，“事发后，很多网友人肉了我们的信息，我每天要接几百个电话，我还有两个女儿，都很小，希望大家别再揪住这事了，这件事情对我们两家都是伤害，现在，我们一家的压力都很大。葛某已经进去了，我必须站出来处理这事情，”说着说着，她捂住脸哭了起来。
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