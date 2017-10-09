全球主要经济体十年来首次齐增长 摆脱经济萧条

日媒称，2017年，全球经济似乎将在时隔10年后再次出现主要国家经济一齐增长的局面。欧洲经济正在复苏，巴西和俄罗斯等新兴国家也摆脱经济萧条。2008年雷曼危机后的全球货币宽松政策支撑了景气局面，作为火车头的美国和中国的内外需均有着坚实的基础。因为生产率低下，全球经济增长率只有3%的水平，并不强劲，但设备投资和贸易增长有很大潜力。
据《日本经济新闻》10月8日报道，据经济合作与发展组织（OECD）预测，其调查的45个对象国2017年的经济增长率均为正增长。这种局面是雷曼危机前2004至2007年以来的10年来第一次。更早的则追溯至上世纪80年代。尽管存在朝鲜核导开发等地缘政治风险，但美国金融市场持续繁荣，道琼斯工业平均指数达到历史最高的22000点水平。
巴西财政部长梅雷莱斯表示：“一百年来最严重的经济衰退结束了。”巴西经济2015年和2016年连续两年大幅负增长，跌幅超过3%，但资源价格触底反弹。8月新车销售环比增长17%，恢复强劲势头。
拥有高档品牌“路易威登”的法国路易威登集团2017年上半年销售额比去年同期增长15%，全年有望刷新历史最高纪录。尤其在欧洲增长13%，增幅超过日美。
因债务危机持续低迷的欧洲明显开始复苏。曾是危机中心的希腊预计3年来首次实现正增长。包括意大利和西班牙在内的南欧经济的恢复带动了德国的出口，德国失业率9月下降至5.6%，是两德统一以来的最低水平。
日本今年二季度实际国内生产总值（GDP）环比年率增长2.5%，增幅连续超过1%左右的经济潜在增长率。经济一度萧条的俄罗斯和阿根廷也恢复增长轨道。国际货币基金组织首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德认为：“全球经济正在同步好转。”
美国总统特朗普批评各国称“不能容忍进一步的巨额贸易赤字”，但美国二季度出口同比增长5.7%。原本连续八个季度负增长的汽车出口，也在进入2017年后转为正增长。美国企业税后利润二季度也增长了8%。
不过，过去的高速增长已经回不来了。据OECD预测，2017年全球经济增长率将达到3.5%，但比2007年的5.5%还差了两个百分点。全球政府和民间债务达到217万亿美元，10年内增长了50%。
2016年发达国家的物价增长率为1.0%，虽然保持稳定，但经济不再升温的“新常态”论正在抬头。因金融危机后的投资低迷，技术创新放缓，全球化也停滞不前，技术转移也比较滞后。
不过，哈佛大学教授肯尼思·罗戈夫指出：“再过10年，谁也不会再认为经济会低速增长。”据OECD预测，相对低迷的全体成员国设备投资2017年同比增长3.2%，创六年来新高。贸易也将增长4.4%，超过经济增长率。随着全球同步增长，企业和投资者的信心正在恢复，10年间积攒的阴霾似乎正在散去。
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