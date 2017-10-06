中国积极争取国际组织领导权

美国《外交政策》双月刊网站10月6日刊发题为《美国退出世界组织，中国出手填补真空》的文章称，如果唐虔在联合国教科文组织领导人的竞选中获胜，他将与其他两位中国籍的国际组织负责人一起在互联网管理方面发挥作用。中国努力争取国际组织领导权很可能实现，这在很大程度上是因为美国的退却。
文章称，中国在世界舞台上施展外交影响力的最新举措出自唐虔之手。这位鲜为人知的66岁中国籍联合国官员正在为出任联合国教科文组织下任总干事而展开竞选活动。
唐虔目前是设在巴黎的联合国教科文组织的教育助理总干事，是北京推动担任高级国际职务的越来越多的中国人之一。此举表明北京热切希望在世界各地打造更清晰的“软实力”形象，填补对多边主义持怀疑态度的美国政府留下的政治真空。
唐虔在接受《外交政策》采访时说：“中国想履行全球责任，在全球层面上促进和平与发展。中方认为联合国教科文组织是个很好的平台。”
文章称，近年来，中国候选人获得了多个国际组织的高级职位。中国比联合国安理会的其他四个大国提供了更多部队执行联合国维和任务，还有中国维和军人在南苏丹和马里执行任务时牺牲。
文章称，中国一直对联合国教科文组织很感兴趣。该组织的控制权之争不仅关乎世界遗产和教育项目的管理。中国官员还把该组织视作管理全球互联网的载体。
文章称，中国、巴西、俄罗斯、古巴、委内瑞拉和其他国家早在2013年就要求教科文组织“在今后有关网络空间的国际争论中进行战略定位”。唐虔希望教科文组织能为全世界提供一个舞台，以决定如何在言论自由、隐私与防止极端分子滥用互联网之间达成适当的平衡。
上月初，中国拿出了让联合国在管理网络空间方面发挥更大作用的具体蓝图。《外交政策》获得的立场文件说：“当务之急是确立各国都能接受的国际规范。中国将继续支持把联合国作为维护国际网络空间安全、确立秩序和制定网络空间国际规则的主要渠道。”
文章称，如果唐虔在教科文组织领导人的竞选中获胜（在2日开始的角逐中，他在8位候选人当中领先），他将与其他两位中国籍的国际组织负责人一起在互联网管理方面发挥作用。赵厚麟是推动互联网监管的国际电信联盟的秘书长。刘振民目前是联合国经济与社会事务部负责人。该部负责有关互联网事宜的会议。
文章称，中国努力争取国际组织领导权很可能实现，这在很大程度上是因为美国的退却。2011年开始，美国停止向教科文组织支付每年达8000万美元（约合5.3亿人民币）的会费，以报复该组织接纳巴勒斯坦成为其会员。这笔资金相当于教科文组织总预算的22%。
文章称，中国迅速填补空白，承诺提供额外的数百万美元以支持教育项目。中国还为教科文组织的文化项目注入资金，提供了500万美元（约合3327万人民币）重启了该组织已经停刊的季刊《信使》。同时，中国企业在美国退却后已经向教科文组织捐助了超过1500万美元（约合9980万人民币）。
目前，美国在教科文组织没有派驻大使，在该组织执委会也没有代表。
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