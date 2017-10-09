印度对华出口大涨难掩逆差高企 医药出口无突破

印媒称，印度对中国的出口今年展现出摆脱去年的低迷步入复苏的迹象，在2017年头七个月同比上涨40.69%，增至106亿美元。
据印度《明特报》网站10月7日报道，受到锌、铁矿石和钢铁出口的刺激，印度对华出口的总额8月同比上涨38.6%，达12.6亿美元，是今年最大涨幅。
尽管对中国的出口持续增长，但印度对华贸易逆差在今年头七个月里仍增至445.1亿美元。
根据印度报业托拉斯在北京获取的官方数据，今年1月至8月，印中双边贸易同比增长18.34%，达到551.1亿美元。
在今年头七个月，印度对中国出口同比上涨40.69%，至106亿美元。印度从中国的进口同比上涨14.02%至445亿美元。
印度对华出口大增是因为印度对中国出口的锌及相关产品增长353.99%，铁和钢增长248.19%，矿石和矿渣增长100.7%，铜增长151.17%。
印度是对华钻石第二大出口国，出口总值达16.3亿美元，占32.97%的市场份额，仅次于南非。印度还是对华出口盐、硫黄、泥土和石头、粉刷材料、石灰和水泥的第二大国家，总值达6.92亿美元，占17.39%的市场份额，仅次于土耳其。
印度对中国出口的棉花（包括纱线和纺织品）增长6.77%，至8.44亿美元，是对华棉花第三大出口国，占中国市场份额的15.05%。前两位分别是越南和美国。
印度和中国的双边贸易8月同比增长14.93%，达75.1亿美元。
尽管印度对中国的出口增长，与印中双边贸易相关的商贸界人士仍建议维持谨慎，因为增长主要是铁矿石和钢铁出口增多带来的。这些商品的出口量2013年开始减少，原因是印度国内打击采矿，以及中国因全球经济危机而减少钢铁产量。
自从印度的出口支柱铁矿石的出口量减少，印中贸易逆差就不断增大。
去年，印中贸易逆差攀升至520亿美元。印度一直要求中国开放医药业和信息技术软件行业，以扩大印度出口的基础，但这两个行业仍没有重大突破。
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