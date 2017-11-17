玩忽职守 法媒称美军承认向警方“漏报”军人罪犯

据法新社11月15日报道称，一位高级将领说，美国陆军官员常常未能将士兵被军法惩处的情况告知警方，这意味着一些触犯过军法的退伍军人有可能通过非法方式买到枪支。
陆军参谋长马克·米利承认现行体制存在“不足和失败”。11月5日，得克萨斯州乡间的一座教堂发生大规模枪击案。枪手德文·凯利是一名空军退伍老兵，尽管他曾因家暴被军事法庭问罪，却仍然买到了枪支，而他原本应该被禁止买枪。
在美国军队中，官员应该告知联邦文职部门有关军事法庭的判罪情况以及军人被开除军籍的情况。
但是米利说，陆军大约有10%到20%的时候没有这么做。他在五角大楼对记者说：“这个问题不仅存在于空军。这是所有军种的普遍问题，我们在通报军人犯罪行为方面存在不足。”
米利还说，每年约有150名士兵被开除军籍。他表示：“我们必须确保他们都被移交给文职执法部门。”
尽管美国的控枪法极为松懈，但被判罪的重罪犯通常无权拥有枪支。
根据1993年出台的《布雷迪防止手枪暴力法》，有执照的售枪者在出售枪支时应该在全国数据库中进行检索。但是，就连这项基本要求有时也可能被私人售枪者无视，他们并非必须进行背景核查。
米利说，陆军已经开始核对旧案，并向警方告知任何可能被忽视的旧案。
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