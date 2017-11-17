中国碳交易市场进入审批程序：或成全球最大市场

英媒称，中国最高气候官员11月14日表示，全国范围碳排放交易机制的准备工作基本完成，但他没有给出具体的交易启动日期，并警告有过度投资的危险。
据英国《金融时报》网站11月15日报道，北京方面两年前宣布，将在2017年推出一个全国碳交易机制。专家们相信，这将成为同类市场中规模最大的，超过欧盟的排放交易市场。
报道称，但在波恩举行的联合国气候变化会议上，中国气候变化事务特别代表解振华在夸耀中国进展的同时，也指出与中国的计划相关的几个潜在问题。该计划旨在通过为碳排放者制造一个市场成本来减少碳排放。
据报道，解振华在发表讲话时表示，全国碳市场建设总体进展良好，启动工作一切准备就绪，已进入审批程序，一旦批准，就会启动。
报道称，在波恩的中国官员和专家们称，北京方面可能错过今年启动全国碳市场的原定目标，但有望在明年初做好准备。
报道称，解振华在介绍计划中的交易机制的一些参数时语气谨慎。他表示，该机制在开始时将从成熟行业挑选一组公司，由它们进行碳排放交易，然后逐渐构建规模。
报道表示，他说，至少在交易机制的启动阶段不会搞碳期货交易。他表示，在排放交易机制的活动继续开展之际，有关部门打算避免过度投资和发展过多的金融衍生产品。
解振华说，现货合约交易的目的是减少碳排放；这是政府的唯一目标。
报道称，尽管解振华表示，市场力量将在全国碳交易市场上的定价中起到决定性作用，但他也补充了限定措辞，称政府也可能提供一些指引。
报道表示，中国从地方政府层面的七个试点交易计划积累了经验。截至今年9月底，这七个试点省市累计交易二氧化碳当量1.97亿吨，总价值达45亿元人民币。
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