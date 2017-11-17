重点高中大面积爆发传染病 校长称不死人不放假！

湖南省桃江县第四中学爆发76例结核病，50余位来自同一个班级。这并非偶然，是学校和当地疾控中心长达一年的忽视和掩盖之下的结果。部分患病学生一直在上课，两天前的体检中，该班新增10多起病例。
大面积爆发肺结核并未引起重视
距离2018年高考还有203天，湖南省桃江县第四中学364班的89个学生中却只有30多位在原教室学习。8月下旬至11月13日止，该班共有50多位学生查出患有肺结核。最近查出患病的学生还有部分未停课。
桃江县第四中学高三学生的暑假只有7天。8月7日开学，开学后几乎每天有人请假回家。3天后，学校请疾控中心的医生在阶梯教室中为364班学生抽血检查，理由是“排除肺结核的可能”——尽管验血并非确诊肺结核的准确方法（正确方法是CT和痰的结核菌培养）。7个学生被确诊，随后休学。学校第一次向学生派发了结核病防治的宣传品。
8月18日，该班的班主任突然走进教室，宣布该班学生提前离校，要求他们做身体检查，只有带着健康证明才能返校正常上课。学生刘宁（应当事人要求化名）为假期到来而高兴，在日记中写下“幸福来的有点突然”。
学生陆续前往桃江县疾病预防控制中心做检查，单8月19日一天就有20多个人确诊肺结核。县人民医院的CT叫号屏幕上排满该班学生的名字，医院中满是哭泣的学生。最初两日校方均不在场，21日班主任出现，被愤怒的家长围住，逼问为何不早些采取措施，回答很简单：疾控中心并没有要求停课，而且为患病学生派发了药物。
学习第一，没人深究“肺结核”意味着什么
湖南省桃江县第四中学是县属市级重点高级中学，364班是高三文科精英班，自高一不断有学生转入，最多有100余人，后来有人转出，人数维持在89。教室拥挤，五张桌子连成一排，老师要侧着身子才能穿过教室，走进后面的办公室。
大面积爆发肺结核传染事件后，该班目前只有30余人仍在上课。其实早在高一下学期，数学老师带一个常常咳嗽的学生做检查，他随后休学，几个月的治疗后回到低一年的精英班——据说因为肺炎。直到不久前，同学们才知道他患的是肺结核。
学生第一次知道同学患有肺结核是在去年6月左右。当时班上一位同学服药，同学跑过去问，服药同学表示阴性肺结核，并不传染。当时，学习占据所有时间，没人知道“肺结核”三个字意味着什么，同学们再没追问。
但产假中的英语老师不放心，打电话给课代表，提醒学生要戴口罩。第二天，戴着口罩的364班成员引起了其他学生的侧目，他们在厕所、楼道中纷纷绕道而行。当天晚自习，“班主任说，不要那么搞得那么严重，弄得人心惶惶，”口罩在一夜之后全部撤下，再也没人戴过。
这仍未引起校方和疾控中心足够重视。肺结核除在同班同学之间传染外，还由从该班转出去的学生向其他班级扩散，其它班级至今确诊的已有20多个。
“不要透露自己患病，免得影响前程”
李青告诉记者，她确诊肺结核后，疾控中心工作人员告诉她的家长：“四中有好几个都有结核，你不要和学校说，影响前程。”暑假结束后，班主任提醒几个学生去做体检，如以前一样，他并未提起这件事的结果，然而吃药的人又多了，学生们询问后知道屋子里又多出4个肺结核患者。
传染由一位早前患有肺结核的同学引起。刘宁在检查登记表格中发现另一名熟悉的同学的名字。这位成绩优异的同学在2017年元月确诊，记录显示他“停课”、“复课”，然而他从未缺课，直到如今还在学校，班主任甚至在全班面前夸奖他带病坚持学习，值得效仿。
大面积爆发传染病后，其他班级学生涌向疾控中心，两个窗口排起长队。工作人员来驱逐他们，“他说，你们又不是得了病，要是有病的话学校会通知你们来检查的。”该班学生王杰（化名）向记者转述。
此时，学校和疾控中心仍未做好防控措施。当时，除确诊的44名学生之外，其他人继续复课。疾控中心主任第一次到学校，通过广播向全校学生解释，“肺结核是可防、可控、可治的。”
直到11月13日，又一次体检中发现10余个确诊病例。学生中咳嗽出血的不在少数，有人因结核扩散到支气管而动手术，病情最严重的一位除肺结核外，查出盆腹腔结核和肠结核，红疹布满后背，高烧到40度，医生甚至下达病危通知书。
该校学生王杰向记者回忆，8月18日之前的某一节晚自习上，某位老师带着酒气说，如果学校还不放假的话，他就不教书了，表示是校长要求不许放假：“不死人，不放假。”
截至发稿前，记者多次联系校方，对方不予置评。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost