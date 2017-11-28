加拿大总理特鲁多下月访华 期待加强经济合作

加媒称，加拿大总理贾斯廷·特鲁多下月访问中国时打算提及贸易等话题。
据加拿大《多伦多星报》网站11月26日报道，特鲁多办公室11月26日最终敲定了此次访问的细节，访问时间为12月3日至7日。总理办公室的一份声明称，特鲁多将推动一项进步的贸易日程和提出一些旅游倡议。
报道称，近几个月来，特鲁多政府一直在考虑是否要与中国启动有关一份自由贸易协定的会谈。今天的声明没有提及自由贸易，政府官员称，政府尚未就是否进行谈判作出决定。
报道称，加拿大政府最近与企业、学术界和民间社会团体进行了磋商，一份有关此次磋商的报告警告称，这样一份协定可能会扼杀加拿大的就业岗位，并使得加拿大难以与中国宽松的劳动力和环境标准相竞争。
特鲁多在今天的声明中说：“与中国的牢固关系对于创造就业、支持中产阶级和推动加拿大经济增长至关重要。我期待与中国领导人再次会晤，以加强我们的关系，并为更大的贸易和投资合作做好准备。”
报道称，特鲁多将在北京开始他此次访问，他将会见包括中国国家领导人在内的多位中国领导人。按照计划，他随后将前往广州，在一次全球商业会议上发表主旨演讲，并与商界领袖会面，讨论贸易和投资问题。
报道称，特鲁多去年首次对中国进行了正式访问。中国是加拿大的第二大贸易伙伴。
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