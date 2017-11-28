越南努力在中美间维持平衡

近来有三个事件在越南人的生活中属于大事：亚太经合组织舰港峰会、十月革命100周年和经济改革30周年。
按“划时代意义”的标准来说三件事不分伯仲，但经济改革30周年至今仍在大张旗鼓地庆祝。越共六大提出了革新开放政策的方针，改革从1987年开始。
按照媒体的报道，改革的成果十分亮眼。30年前河内人都一贫如洗，而如今，报据联合国数据，越南跻身最有前景的发展中国家之一。
谈到新的“亚洲龙”时，越南在前十名中有一席之地。亚太经合组织峰会期间的欣喜和称赞之声不绝于耳。比如，美国总统唐纳德•特朗普称越南是“他人生中见过的最美丽国家”,并表示，在岘港无人不高度评价这个国家在峰会的组织和举办上的作用。
美国总统在河内时证实了进一步发展美越双边关系的方针。签署了总金额达120亿美元的合同。其中，惠普公司为越南航空公司提供15亿美元的技术设备。阿拉斯加燃气管道开发公司为建设天然气管道和生产液化天然气提供机器和设备。
在与越南国家主席陈大光会晤时，特朗普建议越南采购美国的“爱国者”防空导弹系统并介绍它在沙特针对也门的战争中表现如何出色。
目前美国仍是越南最大出口市场。双边贸易年增长为20%。双边贸易额接近500亿美元，同时美国的贸易逆差接近300亿美元。
根据越南媒体提供的统计数据，美国正在越南境内落实815个总金额逾100亿美元的投资项目。越南对150个美国境内的项目投资超过5.7亿美元。
媒体指出，越南成了特朗普进行国事访问的首个东南亚国家。如果考虑到其前任奥巴马同样在去年进行了国事访问，那么可以认为，美越最高层正在建立定期接触机制，这证明两国关系的特殊性质。至少亚洲政治学家如此认为。
河内与北京的关系则更具复杂性——“全面战略合作伙伴关系”。尽管越南和中国在南海有冲突，领土纠纷不断，但两国贸易却日益增长。贸易额约为1000亿美元。
这是美越贸易额的近两倍。中国是越南经济的最大投资者，地位稳固。
中国国家主席习近平在特朗普之后从岘港前往河内进行访问。围绕帕拉塞尔群岛(即我西沙群岛——本报注)和斯普拉特利群岛(即我南沙群岛——本报注)的争端没有影响商业。北京和河内保证避免武装冲突并和平解决所有问题。
美中对越南的争夺曰趋激烈。新主人的到来并未令白宫停止“重返印度支那半岛”的计划，因此河内被赋予的角色是与中国对峙中的盟友。这意味着世界政治的这个重要战略方向上出现新的“三南”。在美中之间就像在两股炮火中间，越南目前维持着平衡并乐于从中取得好处。
特朗普自荐成为南海争端中的仲裁者令河内受惊，这是妄想。一切正相反。近些年河内正是押注在华盛顿身上，指望华盛顿作为调停者和军事威胁者的实力。
今年8月越南防长吴春历与美国防长詹姆斯•马蒂斯讨论了这些问题。他们商定，将扩大国防合作。2018年“罗纳德•里根”号航空母舰预计将停靠金兰湾。
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