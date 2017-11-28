世界著名车企皆看好电动自行车市场

西媒称，宝马、奥迪、奔驰、丰田、本田、标致、福特、雷诺和大众等汽车企业都拥有自己品牌的电动自行车。现在对于大企业来说，电动自行车市场的价值还有待评估，但一切都显示未来自行车将变得越来越重要。
据西班牙《经济学家报》网站11月26日报道，它们是新的城市“女王”，受到越来越多城市人的追捧。这就是电动自行车，一种四季皆宜的交通工具，现在已经风靡欧洲。宝马、奥迪、福特、斯柯达、标致、奔驰、雷诺、丰田、本田、保时捷、雷克萨斯等汽车制造商和贝内利等摩托车制造商，正在把目光投向这个活动领域，热衷于从中探索新的路径。
报道称，大部分情况下，汽车制造商只生产限量版的电动自行车，这一方面是为了维护品牌形象，另一方面是为直接了解这种新的城市交通概念。慢慢地，经销商开始炫耀这些两轮工具，虽然目前它们还不太可能被大批量销售。尽管数量稀少，但未来自行车发展国家计划很可能包括电动自行车购车补助，就像瑞典、德国、荷兰等欧洲国家以及其他先驱国家所做的那样。
接受《经济学家报》网站采访的专家建议，不要忽视电动自行车这个目前仍处于边缘地带的新市场，随着时间的推移和市民想法的改变，它将变得越来越重要。事实上，自行车在大城市中已经开始成为解决交通问题的主要选择之一。
据报道，欧洲最现代化城市的市政府都看好自行车的发展，不仅推出公共自行车租赁服务，还在汽车站和火车站周边设置自行车专用车道和停车场，一切都显示这是一个新兴产业。无论如何，自行车都是城市短距离出行以及所谓最后一公里，例如从汽车停车场到办公室的优秀解决方案。电动自行车无需耗费太多体力，因此是城市上下班的理想交通工具。
概括来说，只有那些重量不超过40公斤，发动机功率在180瓦和250瓦之间，最快速度达到每小时25公里，可自由控制刹车，也就是说停止踩踏板就能让车子停下来的自行车才叫电动自行车。更简单的定义是机动的自行车，电池可用传统电源插座充电，自动行车距离在90公里至350公里之间。
根据现行交通法规，在城市道路上行驶的自行车应配备铃铛、前灯和后灯。16岁以下儿童骑车应该佩戴头盔。
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