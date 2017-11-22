日企应积极利用“一带一路”舞台

《日本经济新闻》11月20日刊文称，无法忽视的现实是，“一带一路”倡议必将使沿线新兴国家和发展中国家产生各种派生需求，日本企业应该考虑积极利用这个舞台。
文章称，11月9日在中国西安开幕的首届“全球程序员节”，在为期两天的讨论中，多次出现的关键词是“数字丝绸之路”。其背景在于，中国政府推进的“一带一路”倡议也包括了信息产业政策。以技术类大学和研究所云集的西安为起点，在信息领域集结亚洲人才的网络构想正在启动。
文章认为，以基础设施投资为中心催生国外需求，不仅在建设领域，还增加包括消费品在内的中国产品出口。特别是将中小企业推向国际竞争舞台，从根本上提升品质和技术。一旦物品开始流动，就轮到跨境电子商务出场了。中国将主导制定与处理数字信息相关的国际规则。
文章称，10月中旬，在仰光举行的基础设施建设产业交易会盛况空前。大部分参展商是中国企业，其次是泰国、印度和韩国企业。日本的企业不见踪影。
文章称，缅甸是连接中国内陆与印度洋的“一带一路”倡议的要冲。据展台工作人员介绍，中国企业此次参展得到了中国政府的资金支持。中国企业年轻的工作人员用不太流畅的英语努力推销产品的样子，颇有日本人昔日的风采。
文章认为，中国政府产业政策的博大精深正在于此。外交上的深谋远虑姑且不论，被拉到新舞台上的中国民企正在奋力拼搏。虽然国有企业改革进展缓慢，中国政府已经开始推进提升民营企业实力的政策。
文章称，那么，日本企业该如何应对中国通过“一带一路”倡议打造的舞台呢？我们无法忽视的现实是，“一带一路”倡议必将使沿线新兴国家和发展中国家产生各种派生需求。日本企业能在多大程度上发挥优势与中国企业在“一带一路”进行合作呢？可能日本企业应该考虑的是积极利用这个舞台。
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