澳大利亚智库报告称全球反恐斗争出现转折点

西班牙环球网站11月15日报道称，澳大利亚智库经济与和平研究所（IEP）11月15日发布《2017全球恐怖主义指数报告》，凸显了在打击恐怖主义的斗争中出现的转折点。
报告指出，2016年全球因恐怖袭击死亡的人数明显下降，降至2.5673万人，较2014年的峰值降低了22%。恐怖主义活动在叙利亚、巴基斯坦、阿富汗和尼日利亚等受恐怖主义影响最大的热点地区出现了明显下降。这表明国际反恐斗争呈现积极的趋势。
尼日利亚的这一趋势尤为显著，被“博科圣地”组织杀害的人数较上一年大幅下降了80%，这主要因为该组织面临多国联合特遣部队打击的压力日益增加。
不过，2016年全球遭“伊斯兰国”组织杀害的人数较上一年增加了49%，其中多数发生在伊拉克，增幅达40%。伊拉克也是在受恐怖主义影响最严重的五个国家中唯一恐怖活动致死人数增加的国家。“伊斯兰国”在阵地上节节败退，因此在绝望中增加了针对平民的自杀袭击和恐怖袭击。
尽管在恐袭受害人数上出现了积极的趋势，但也有令人担忧的情况。从范围上看，2016年全球恐怖主义受害国家增多，近一年来至少遭遇过一次恐袭的国家数量创下17年新高，从2015年的65个增至77个，占到报告研究国家总数的2/3。
在欧洲国家和其他发达国家中，“伊斯兰国”组织的恐怖活动是其中的主要推手。对经济合作与发展组织成员国而言，如排除9·11事件，2016年是自1988年以来恐怖活动致死人数最多的一年。2016年欧洲范围内遭受恐袭次数达660次，共造成826人死亡，死亡人数是2002年的60余倍。
另外，恐袭手段也越来越简单粗暴，利用车辆等低成本、低技术的袭击很难被阻止。自2016年7月尼斯卡车袭击以来，经合组织成员国发生了至少13起其他卡车式恐怖袭击，其中包括曼哈顿2017年10月31日发生的恐怖袭击。在上述恐怖袭击中，有11起明确针对平民，至少有6起是针对密集人群。
报告对恐怖主义活动范围扩大的原因进行分析，称武装冲突、政府暴力执政、政治排斥和某些极端组织力量的复苏是重要因素。研究表明，过去17年来在恐袭中死亡人数99%都发生在战乱冲突国家或政治恐怖水平较高的国家。这表明多数恐怖组织都会利用趁乱发动袭击的策略。此外，政治迫害和一些反恐活动也成为加重已有民怨和刺激极端主义和恐怖主义的原因。
恐怖主义在2016年带给全球的经济冲击略小于2015年，约为840亿美元。尽管绝对数字较高，但在暴力造成的全球经济损失总量（2016年为14.3万亿美元）中，恐怖主义仅占不到1%。但鉴于其扩张迅速和社会后果严重等特点，打击恐怖主义是至关重要的。
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