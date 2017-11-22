英店员学中国礼节迎接游客：禁用红笔写字 因代表坏运气

英媒称，不要给中国顾客用红色的笔，这代表坏运气。为了迎接即将到来的圣诞节旅游高峰，曼彻斯特市的百货商店和机场里的员工正在接受有关中国礼节的培训。
据英国《星期日泰晤士报》网站11月19日报道，根据斯蒂尔·戴维斯·格利夫咨询公司的统计，曼彻斯特至北京的新航线开通一年多以来，已累计运送九万多名乘客，中国人在英格兰北部的购物支出增长了一倍，达到1.39亿英镑。
报道称，现在，曼彻斯特市的哈维·尼科尔斯公司告诉员工们，虽然红色在中国代表好运，红色的商品卖得也很好，但使用红墨水却是一种禁忌，因为在过去，墓碑上的名字都是用红色书写的。
报道称，销售人员正在学习的内容还包括，用双手向顾客递送东西，以表示尊重。
塞尔福里奇百货公司、特拉福德购物中心和柴郡奥克斯奥特莱斯，也都表示正在向员工介绍中国习俗。
曼彻斯特机场开始用中文张贴告示，并且向零售商店的工作人员授课，甚至教他们说上几句中文。
克拉拉·关和杰夫·唐这对新婚夫妇17日从中国来到曼彻斯特。关说：“我们在去伦敦之前想先在曼彻斯特玩三四天。”
她说：“我们可以在这看一场利物浦的比赛，当然，还可以采购一番。”
从北京来的张敏说：“这是我第三次在节日期间来曼彻斯特购物。我打算给朋友和家人买一些礼物。”
她说：“与伦敦相比，我更喜欢这里，因为这儿的商店离得都比较近，城市的污染感觉也没有那么严重。”
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