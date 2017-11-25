日本海岸发现搁浅渔船 8名船员自称来自朝鲜

日媒称，11月23日深夜11点半许，日本秋田县警方接到居民报警称该县由利本庄市的海岸附近有可疑人员。由利本庄警署警员赶往现场，发现可能是外国船只的木船漂流至船舶停靠设施。木船上乘有8名男子，自称“来自朝鲜”，说着类似朝鲜语的语言。
据日本共同社网站11月24日报道，日本国家公安委员长小此木八郎24日在内阁会议后的记者会上透露，漂至海岸的8人承认来自朝鲜，并称是打渔时船只发生故障因而漂流至此。县警方认为可能因渔船故障遇险，正在谨慎展开调查。
报道称，警署已带走这8人，通过口译人员与仙台入国管理局一同听取漂流经过。此外还准备详细调查木船的情况。8人均无生命危险，穿着较厚的服装。
报道称，日本海一侧经常发现国籍不明的船只，青森县内本月19日和20日相继发现了被冲上海岸的木船，船身上都有可能是谚文的文字。15日至17日能登半岛海域的日本海海上发现2艘倾覆船只。
秋田县内2015年11月有木船漂流至能代市的海岸，船内及附近发现了2具已部分白骨化的男尸。
另据《日本经济新闻》网站11月24日报道，24日，在日本秋田县由利本庄市的海边有人发现了从朝鲜漂来的木船，船上的8人被警方保护。朝鲜的船只漂至日本的情况过去也多次发生。日本政府计划询问8人的状况，然后办理出境和引渡手续。
报道称，过去，从朝鲜漂来的船只多为小木船。大部分是在捕鱼时发生故障而漂至日本，还曾出现在船上发现白骨化尸体的事件。
报道称，2012年1月，在岛根县隐岐之岛町发现了从朝鲜漂来的船只，船上的3名男性希望回国，最终经由中国返回朝鲜。同年11月，在新泻县佐渡市的海岸打捞起一艘写有朝鲜文字的木船，船上有5具被认为是朝鲜渔民的尸体。
在近期，2017年11月15日，在石川县能登半岛海域，日本海上保安厅的巡逻船发现了一艘翻倒的小木船，并搭救了3名朝鲜籍船员。
此次由利本庄市的事件，船上的一名男性称“船只发生了故障”，木船可能因为故障而漂至日本。有分析认为，8人如果希望返回朝鲜，日本出入境管理当局将基于《入管难民法》向8人发放遇难登陆许可，并办理出境手续。
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