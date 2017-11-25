党争正损害德国政体中间力量

德国《世界报》11月22日刊载题为《牙买加联盟失败背后的真正教训》的文章称，9月24日德国联邦大选的结果留下了许多无奈。未来是组建少数派政府？还是重新进行没有奇迹前景的选举？那样只会强化边缘力量，并且消耗和磨损确保战后德国70多年国家政体稳定的中间力量。
文章称，德国应如何领导，联邦政府应如何为自己的国家明确地指明方向，德国应如何恢复失去的大西洋世界的平衡？一年前还是世界最强势的女子的默克尔总理正站在她的政治瓦砾面前。所有这一切都发生在一个安全一天天被削弱的世界。
“是什么推动政治？”英国前首相哈罗德·麦克米伦给出了永恒答案：“事件，亲爱的孩子，是事件。”
文章称，三年多来从阿拉伯危机爆发的大规模民族大迁徙是外部事件——可预测的，但也是不可预测的——如何推动德国以及邻近地区的政治的戏剧性的证明。一项新的政治运动在联邦共和国的历史上第一次引起对传统政党的愤怒抗议和深刻的怀疑。传统政党的组织结构崩解。
文章称，9月24日联邦大选的结果留下了许多无奈。四周时间缓慢的探索性谈判和延迟的套话性妥协后，紧接着是疲惫不堪的告退。怎么办？是组建少数派政府？还是重新进行没有奇迹前景的选举？那样只会强化边缘力量，并且消耗和磨损确保战后德国70多年国家政体稳定的中间力量。
文章称，一年前还是当今世界最强势的女子的默克尔总理，如今面临她的政治废墟。联邦议院里的边缘政党要比中间力量势力大，简直就是一支停在思想沙漠中的老生常谈的商队。
文章称，所有这些都发生在一个坐标正在明显变化、其秩序系统正日益失去有效性的世界、其安全性正日益弱化的世界。
文章称，欧洲人不经意地得知，他们现在已经长大，必须为他们自己的安全承担重任。
默克尔总理应当如何领导德国？柏林政府应如何为自己的国家明确地指明方向？德国应如何恢复失去的大西洋世界的平衡？怎样让欧盟成为祖国的祖国？即使在经济繁荣、资金充裕的德国也无法成功地组成哪怕是一个可行的、创新的多数联盟，即使一切顺利，如何为下一个四年成立一个强有力的联邦政府？
文章称，默克尔曾说过，并将此说成是自我称赞，她在驾驶德国这艘航船。
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