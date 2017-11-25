中共挑选新党员变得“挑剔”

2016年底，中国共产党拥有近9000万名党员。根据徳国墨卡托中国研究中心的石磊最近的分析，该党规模自1985年以来翻了一番；仅在过去十年中，它的人数就增加了近四分之一。
但近几年，官员们正在关闭闸门。去年0.8%的增长是近年来最低的。
习近平将他第一个五年任期的很大一部分时间用于根除党内腐败和重新燃起基层的意识形态热情。中国政府担心，缺乏热情的党员会为共产党的声誉带来风险，并导致贪腐。
放慢党员人数增长速度的決定在现有党员中很受欢迎。世界大型企业研究会的袓德•布兰切特说，中共干部们认为苏联共产党人员冗余是其垮台的一个原因。北京一名支持该政策的党员称，一个充满“寄生虫”的政府“必然灭亡”。
中国共产党的招新限额对学生的影响尤其大。研究表明，在这些年轻人中，很多人并不把入党视为一种使命，而是一条获得稳定就业的捷径，或者只是又一种证明他们比优秀的方式。
这些申请者往往认为共产党对党员的要求比公开宣传的要低。一名年轻人说，入党“没有成本，只有收益”。
这类想法可能会渐渐消失。去年，申请入党的人数下降了约10%，原因可能是党规的更严格执行和征收党费的新努力。
更守纪律的党员队伍无疑会提升共产党在中国普通民众心目中的形象。
与筛选新党员相比，更艰巨的一项任务是剔除的问题或者碌碌无为的老党员。目前，老党员很少会选择退党。
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